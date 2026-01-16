Cenizas de Yeison Jiménez llegarán el próximo lunes a su natal Manzanares, Caldas

El próximo lunes 19 de enero llegarán a Manzanares, en el departamento de Caldas, las cenizas del cantante Yeison Jiménez. Para ese día ya se tiene prevista una serie de actividades en el municipio con el fin de rendirle un homenaje.

En un comunicado oficial, el equipo de trabajo del artista informó que a las 10:00 de la mañana se realizará una caravana que partirá desde la vereda La Esmeralda, en el sector conocido como ‘Chochalito’, y recorrerá el trayecto hasta el casco urbano de Manzanares.

Al mediodía se celebrará una misa en la iglesia del parque principal, en la que estarán presentes las cenizas del artista. Para la tarde se esperan otras actividades conmemorativas en honor al hijo ilustre de este municipio caldense.

Las autoridades del municipio y del departamento ya preparan un estricto operativo para garantizar la seguridad durante las actividades de homenaje, pues se prevé que asistan decenas de jimenistas a darle el último adiós a quien fue, tal vez, el máximo exponente de la música popular.



De otro lado, el jueves en la noche llegaron los restos de Jéfferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez, quien también perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

Osorio está siendo velado en la mañana y, posteriormente, al mediodía se oficiará una misa y se llevará a cabo la disposición final de las cenizas.