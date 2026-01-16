En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cenizas de Yeison Jiménez llegarán el próximo lunes a su natal Manzanares, Caldas

Cenizas de Yeison Jiménez llegarán el próximo lunes a su natal Manzanares, Caldas

Las autoridades del municipio y del departamento ya preparan un estricto operativo para garantizar la seguridad durante las actividades de homenaje.

Publicidad

Publicidad

Publicidad