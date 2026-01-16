Así respondió hermana de Yeison Jiménez a críticas de Giovanny Ayala por homenaje al cantante

Tras el homenaje al fallecido cantante Yeison Jiménez y los 5 integrantes de su equipo que murieron en el accidente, realizado en el Movistar Arena de Bogotá, la música popular colombiana no solo quedó marcada por los aplausos y las lágrimas, sino también por una fuerte polémica que se desató en redes sociales y dividió opiniones entre artistas y seguidores del género.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Ayala explicó por qué decidió no asistir al homenaje y lanzó fuertes críticas contra varios de los artistas invitados.

Según el artista, el acto perdió el carácter solemne que debía tener una despedida y se transformó en un espectáculo que, a su juicio, buscaba más protagonismo que respeto por la memoria del cantante.

“Parecía más una feria que un homenaje”, dijo Ayala en su mensaje, donde aseguró que algunos intérpretes aprovecharon el escenario para cantar sus propios éxitos y promocionar sus carreras, en lugar de enfocarse en despedir a un colega. Incluso comparó lo ocurrido en tarima con un “circo bochornoso”, expresión que rápidamente se volvió viral entre seguidores y colegas del género.



Así respondió la hermana de Yeison Jiménez

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para la familia de Yeison Jiménez. Lina Jiménez, hermana del artista, decidió pronunciarse de manera directa y contundente.

A través de un comentario en la misma publicación de Ayala, rechazó sus palabras y defendió tanto el homenaje como la memoria de su hermano. En su respuesta, dejó claro que el cantante no fue bienvenido al evento y lo acusó de buscar protagonismo en medio del dolor ajeno.

Ay, señor, usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él; después de todo lo que habló, vaya y busque protagonismo en otro lado, oportunista escribió la hermana de Yeison Jiménez

Respuestas de Lina Jiménez y Ciro Quiñonez a Giovanny Ayala. Foto: Redes sociales

El cruce de mensajes no terminó ahí. Otros artistas que sí participaron en el homenaje también salieron al paso de las críticas. Uno de ellos fue Ciro Quiñónez, quien respondió de manera contundenteen redes sociales, asegurando que Ayala no asistió porque no tenía buena relación con Yeison Jiménez en vida.

Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba. Tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta. He dicho, mi querido olvidado Giovanny Ayala señaló Quiñónez

Pese al ambiente de controversia, la familia y el equipo del artista anunciaron que los homenajes no terminarán en Bogotá. En un comunicado oficial informaron que el próximo lunes 19 de enero se realizará un nuevo tributo en Manzanares, Caldas, tierra natal del cantante. La jornada incluirá una caravana desde la vereda La Esmeralda hasta el casco urbano del municipio, seguida de una misa en el parque principal, donde fanáticos, amigos y familiares podrán despedirse nuevamente del intérprete.