Nuevos testimonios clave de accidente donde murió Yeison Jiménez: “Piloto buscó regresar a la pista"

Una investigación realizada por La Red de Caracol Televisión reveló nuevos videos, testimonios y detalles sobre el accidente aéreo que cobró la vida de Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y del cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años.

El siniestro se registró en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, luego de que la aeronave en la que se movilizaba el artista junto a su equipo de trabajo se precipitara a tierra, provocando una explosión que terminó con la vida de todos sus ocupantes.

En uno de los registros audiovisuales, grabado por campesinos de la zona, se escucha a la persona que filma decir: “La gasolina… ¿quién va a estar vivo ahí? Ay, José, sal de ahí”. Se trata de una mujer que trabajaba en el sector y fue testigo directo del accidente.

En entrevista con La Red, la mujer relató que la situación fue profundamente traumática. “Eso fue bastante traumático porque yo era la que iba gritando. Como los muchachos estaban todos ahí, las explosiones fueron muy fuertes y, tristemente, no se pudo hacer nada por ellos”, afirmó.



Otro de los testigos, Uris Mier, quien intentó acercarse para auxiliar a los ocupantes de la aeronave, narró cómo ocurrió el hecho: “Veo que la avioneta sube, llega al frente de donde yo vivo, se le apaga el motor, el piloto gira hacia la derecha, vuelve y prende, pero cuando llega más o menos a 50 metros de los árboles, se le vuelve a apagar”.

Un tercer testigo indicó que el piloto habría intentado regresar a la pista. “El piloto buscó como regresarse a la pista de Paipa; cuando dio la vuelta, el avión se fue de pico, rebotó en el sembradío y se produjo la primera explosión”, señaló.

El familiar de la mujer que grita en el video explicó que varias personas intentaron ayudar, pero las explosiones lo impidieron. “Nos acercamos a ayudar, pero ocurrió una segunda explosión y tuvimos que alejarnos porque era muy peligroso. La llama era muy fuerte. En el tercer intento hubo otra explosión y ya no había nada que hacer. Hicimos todo lo posible, pero se nos fue de las manos”, relató.

Tras el impacto, Uris Mier regresó al lugar y captó imágenes del incendio y de algunos restos de la avioneta, como una de sus ventanas. Finalmente, una de las testigos clave aseguró que los ocupantes no alcanzaron a pedir auxilio: “En ningún momento gritaron. El golpe fue inmediato y la explosión fue muy fuerte”.