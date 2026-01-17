Hallan video inédito de Yeison Jiménez cantando canción que no llegó a grabar

Publicidad
Un video inédito del cantante Yeison Jiménez interpretando a capela una canción que todavía no había grabado se viralizó en redes sociales desde la muerte del artista el 10 de enero de 2026, cuando falleció en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.
El clip muestra a Jiménez frente al público, anunciando que cantaría una melodía original dedicada a “una mujer mentirosa”, que él mismo escribió y que ni siquiera sus músicos habían escuchado antes, dado que aún no estaba grabada ni producida.
En este video, el artista se dirige a quienes lo acompañaban diciendo que interpretaría un tema nuevo, que tenía “mucho futuro”, pero que no había llegado a registrar en estudio. Según sus palabras, esa canción fue compuesta por él y nadie más la había escuchado hasta ese momento
Jiménez explicó al público que el tema estaba dedicado a una mujer, pidiendo disculpas al mismo tiempo a las mujeres presentes por la temática de la letra. Inmediatamente después comenzó a cantar, sin acompañamiento musical, lo que permitió recuperar ese momento único
Fragmentos de la letra difundida en el audio revelan versos en los que Jiménez reflexiona sobre una relación frustrada, con expresiones directas sobre sentimientos de engaño y decepción. El contenido, generó reacciones de seguidores en redes, muchos de los cuales consideran el material como una muestra de la sensibilidad y honestidad que siempre caracterizó las letras del artista.
Aunque se trata de un registro sencillo, sin la producción final que hubiera tenido la versión en estudio, el video es considerado por fanáticos como un testimonio íntimo del proceso creativo de Jiménez y un vistazo a lo que podría haber sido una nueva etapa en su carrera.
La difusión de este material ocurre en medio de una ola de homenajes que han tenido lugar desde la tragedia aérea que cobró la vida del artista y de otras cinco personas que lo acompañaban. En ciudades como Bogotá y su natal Manzanares (Caldas), seguidores y colegas han rendido tributo con conciertos, videos conmemorativos y publicaciones en redes, reconociendo su impacto en la música popular colombiana.
Yo si soy muy pendejo
a mí ¿qué me pasó?
me veo en el espejo
y solo veo un guevón
yo que en la vida había sufrido
por placeres
yo que era el rey de la parranda y las mujeres
no sé qué me pasó
pensé que a estas alturas
me las sabía todas
te vi tan inocente
tan fresa y a la moda
el que la viera
tan santica y tan callada
podía apostar
que era inocente
y eso pensaba yo
Coro
el diablo la ve y se esconde
la reina de la mentira
le gusta jugar con hombres
pobre el que tenga en la mira
el diablo la ve y se esconde
tan bella y sin corazón
mala y sin sentimientos
es mala de profesión