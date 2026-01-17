Hallan video inédito de Yeison Jiménez cantando canción que no llegó a grabar

Un video inédito del cantante Yeison Jiménez interpretando a capela una canción que todavía no había grabado se viralizó en redes sociales desde la muerte del artista el 10 de enero de 2026, cuando falleció en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

El clip muestra a Jiménez frente al público, anunciando que cantaría una melodía original dedicada a “una mujer mentirosa”, que él mismo escribió y que ni siquiera sus músicos habían escuchado antes, dado que aún no estaba grabada ni producida.

En este video, el artista se dirige a quienes lo acompañaban diciendo que interpretaría un tema nuevo, que tenía “mucho futuro”, pero que no había llegado a registrar en estudio. Según sus palabras, esa canción fue compuesta por él y nadie más la había escuchado hasta ese momento

Jiménez explicó al público que el tema estaba dedicado a una mujer, pidiendo disculpas al mismo tiempo a las mujeres presentes por la temática de la letra. Inmediatamente después comenzó a cantar, sin acompañamiento musical, lo que permitió recuperar ese momento único



Fragmentos de la letra difundida en el audio revelan versos en los que Jiménez reflexiona sobre una relación frustrada, con expresiones directas sobre sentimientos de engaño y decepción. El contenido, generó reacciones de seguidores en redes, muchos de los cuales consideran el material como una muestra de la sensibilidad y honestidad que siempre caracterizó las letras del artista.

Aunque se trata de un registro sencillo, sin la producción final que hubiera tenido la versión en estudio, el video es considerado por fanáticos como un testimonio íntimo del proceso creativo de Jiménez y un vistazo a lo que podría haber sido una nueva etapa en su carrera.

La difusión de este material ocurre en medio de una ola de homenajes que han tenido lugar desde la tragedia aérea que cobró la vida del artista y de otras cinco personas que lo acompañaban. En ciudades como Bogotá y su natal Manzanares (Caldas), seguidores y colegas han rendido tributo con conciertos, videos conmemorativos y publicaciones en redes, reconociendo su impacto en la música popular colombiana.

Letra de canción que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar

Yo si soy muy pendejo

a mí ¿qué me pasó?

me veo en el espejo

y solo veo un guevón

yo que en la vida había sufrido

por placeres

yo que era el rey de la parranda y las mujeres

no sé qué me pasó

pensé que a estas alturas

me las sabía todas

te vi tan inocente

tan fresa y a la moda

el que la viera

tan santica y tan callada

podía apostar

que era inocente

y eso pensaba yo

Coro

el diablo la ve y se esconde

la reina de la mentira

le gusta jugar con hombres

pobre el que tenga en la mira

el diablo la ve y se esconde

tan bella y sin corazón

mala y sin sentimientos

es mala de profesión