Ni popular ni ranchera: el género inesperado que definió las letras de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez, el artista colombiano que falleció en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026 y cuya memoria sigue siendo honrada con homenajes en todo el país, reveló en entrevistas pasadas que uno de los pilares de su proceso creativo fue el género rap.

Aunque su éxito llegó con la música popular, el rap fue la herramienta que le permitió afinar su forma de escribir letras potentes y llenas de sentimiento, algo que muchos de sus seguidores recuerdan ahora con admiración mientras se celebran actos en su honor.

En varias entrevistas, incluyendo una con la revista Shock, Jiménez explicó que su gusto por el rap lo ayudó a desarrollar agilidad mental y verbal, cualidades que trasladó a la creación de sus canciones populares. Escuchar letras aceleradas y rítmicas lo impulsó a “pensar muy rápido y hablar muy rápido”, lo que se convirtió en una ventaja creativa al momento de construir versos que conectaran con su audiencia.

El artista llegó a afirmar que el rap era, para él, “sinceridad y un sinónimo de realidad”, porque hablaba de vivencias y experiencias del barrio, algo que también resonaba con su propia historia de vida. Caminando por las calles de Bogotá, rodeado de música urbana, Jiménez absorbió esa influencia y la integró en su manera de componer, aunque finalmente eligió enfocarse en la música popular que más lo conectó con el público.



Yeiso Jiménez pasa de rapero a ícono de la música popular

Antes de grabar sus primeras canciones como cantante de música popular, Jiménez confesó que incluso consideró dedicarse al rap de manera profesional. El ritmo urbano lo acompañó desde joven, y su admiración por artistas de hip hop como Cypress Hill y Eminem contribuyó a su sentido del ritmo y la métrica.

Aunque su carrera se consolidó en la escena popular colombiana, llenando estadios y conectando con millones de fans, la influencia del rap siguió estando presente en su trabajo creativo. Esa mezcla de estilos y experiencias musicales contribuyó a la originalidad de sus letras y a la forma en que contaba sus historias, algo que muchos analistas y colegas han destacado al recordar su legado musical tras su muerte.

Publicidad

En medio de los homenajes que se realizan tras su fallecimiento, como el multitudinario acto en el Movistar Arena de Bogotá y las programaciones en su tierra natal, Manzanares (Caldas), muchos fanáticos han recordado cómo su música rompió barreras y fusionó influencias diversas. Su enfoque creativo, que venía del rap y lo adaptó a la música popular, es parte de lo que hace que su obra siga vigente.

Para quienes lo seguían, esa capacidad de integrar elementos de diferentes géneros enriqueció su repertorio y le permitió hablar desde una perspectiva auténtica, que representó no solo su historia, sino también la de muchos que se vieron reflejados en sus letras. Hoy, mientras se recuerdan sus canciones y su legado, la huella del rap, aunque no fuera su género principal, sigue siendo una parte importante de su narrativa artística.