Hija de Yeison Jiménez revela video del lugar donde estarán cenizas de su papá: “Con tu hermanito”

El pasado 14 de enero, el Movistar Arena de Bogotá se convirtió en el escenario de un emotivo último adiós al cantante Yeison Jiménez, quien falleció trágicamente el 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

En una unión sin precedentes para el género popular, 11 artistas, incluyendo a Pipe Bueno, Jessi Uribe y Paola Jara, compusieron y presentaron en menos de 24 horas la canción ‘Aventurero en el Cielo’, un tributo al legado del intérprete caldense que conmovió a los asistentes.

Durante la jornada, los seguidores recordaron con nostalgia la última fotografía del artista, capturada apenas dos horas antes de su muerte en una cafetería de Belén, Boyacá, donde se le vio compartiendo con sencillez antes de abordar la avioneta.

La jornada se vio empañada por un hecho de inseguridad denunciado por el equipo de trabajo del fallecido cantante. Mientras se realizaba el descargue de suministros musicales para el evento, sujetos desconocidos hurtaron el “cerebro” de una consola CTi 1500, un dispositivo técnico fundamental para la operación de presentaciones en vivo.



Ante este suceso, las autoridades ya se encuentran revisando las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables, mientras que el entorno de Jiménez ha solicitado el apoyo de la comunidad para recuperar el equipo, lamentando que la delincuencia afecte un momento de profundo dolor.

Cabe recordar que en el siniestro también perdieron la vida Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, todos miembros de su equipo de trabjo.

Durante el homenaje también habló la madre de Yeison, quien envió un sentido mensaje: "Hijo, te quiero prometer que en lo que Dios me preste la vida, sea mucho o poco, estaré pendiente de tus hijos, de tu esposa y de las personas que quizá sean más débiles que yo. Ahí voy a estar como la guerrera y la mujer que no te va a defraudar".

Publicidad

Tras tres días del homenaje, Camila Jiménez, la hija mayor de Yeison, compartió en sus redes sociales un emotivo video de dónde reposarán las cenizas de su padre: "Siempre con tu hermanito", dice la publicación, acompañada de música triste.

En el video se pueden ver los dos cajones con las cenizas, una vela, un rosario y flores blancas, acompañadas de una biblia abierta.