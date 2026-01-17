Parapsicólogo dice que hija de Yeison Jiménez sintió la despedida espiritual de su padre

Durante el homenaje realizado en el Movistar Arena de Bogotá al cantante Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero un accidente aéreo, surgió un testimonio que ha generado comentarios y reflexión entre sus seguidores. Según el parapsicólogo Edwin Ocampo, la hija menor del artista habría experimentado una conexión espiritual profunda con su padre en sus últimos momentos, según análisis de videos y gestos de la niña.

En una entrevista con el programa Bravíssimo, Ocampo explicó que observó varios videos en los que la menor, identificada como Thaliana, mostró una preocupación constante por estar cerca de su papá y abrazarlo, lo que él interpretó como una señal de que la niña percibió algo importante en relación con el estado de su padre.

Según el parapsicólogo, la niña mostró una reacción poco común al tranquilizar a Ciro Quiñonez durante un abrazo, asegurándole que su padre estaba bien. Para Ocampo, este gesto refleja una fortaleza emocional y una sensibilidad espiritual especial, asociada a la conexión que mantiene con su padre.

El especialista destacó que, aunque su análisis se basa en una visión energética y espiritual, lo hace con respeto tanto a la familia como a los sentimientos de quienes vivieron la pérdida. Para él, la entidad que él describe como “don de ángel” de la menor podría significar una forma de conexión más allá del plano físico.



El mensaje de la hija de Yeison Jiménez

Durante el homenaje, Thaliana tomó el micrófono frente al público y compartió palabras cargadas de emoción sobre el legado de su padre y el significado de la vida familiar. En ese momento, la niña invitó a todos a agradecer por sus padres y recordar la importancia del amor familiar, ya que, según sus propias palabras, el sueño de Yeison era ver a sus hijos crecer.

Este hecho fue compartido ampliamente en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron la fortaleza emocional de la niña y reflexionaron sobre el impacto emotivo de sus palabras en medio del homenaje a su padre.

Publicidad

Tras las declaraciones del parapsicólogo y la interpretación de la conexión espiritual, el contenido ha generado diversas reacciones entre internautas, quienes han expresado conmoción y admiración por la serenidad de la menor, mientras que otros comentaron desde distintas perspectivas personales o críticas sobre este tipo de análisis sensorial.

Aunque estas interpretaciones no representan un hecho comprobado científicamente, se suman a las múltiples formas en que los seguidores del artista y la comunidad han buscado rendir homenaje y encontrar significado en medio del dolor por la pérdida de Yeison Jiménez.