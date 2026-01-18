Revelan qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez en Bogotá: ¿devolverán el dinero?

Colombia sigue conmocionada por la trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida tras un accidente aéreo en su avioneta en Paipa, Boyacá.

Así mismo, una investigación de La Red, de Caracol Televisión, reveló nuevos videos, testimonios y detalles sobre lo ocurrido en la tarde del 10 de enero de 2026, accidente que cobró la vida de Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y del cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años.

Sumado a esto, Jiménez tenía planeado un concierto con el que buscaba llenar por completo el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, un hecho que no podrá concretarse tras su fallecimiento. Esto ha dejado la interrogante sobre qué pasará con dicho evento, especialmente para los aficionados que ya habían comprado su boleta.



¿Qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez en Bogotá?

Tras confirmarse su muerte, muchos seguidores se han preguntado qué ocurrirá con el concierto que el artista tenía programado para el próximo 28 de marzo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en la capital del país. Frente a esta inquietud, uno de los empresarios del evento, Gustavo López, aclaró la situación del show que miles de fanáticos esperaban.

López explicó que, por ahora, se tomará un tiempo prudente antes de tomar decisiones definitivas. Aunque confirmó que existen conversaciones con varios artistas para dar continuidad a lo que Yeison Jiménez había proyectado, recalcó que la prioridad es respetar el duelo de su familia. “Toca esperar que la esposa, la mamá, la hermana Lina, que es nuestra socia, se tomen un tiempo prudente para descansar”, señaló el empresario en declaraciones a Tropicana.



Yeison Jiménez // Foto: suministrada

Testigos del accidente revelan trágicos detalles

Varios ciudadanos grabaron el momento en el que la avioneta en la que viajaba Jiménez presentó fallas, provocando el accidente que terminó con la vida del artista y de otras cinco personas de su equipo de trabajo.

Uno de los testigos es Uris Mier, quien intentó auxiliar a las víctimas del siniestro y relató lo ocurrido: “Veo que la avioneta sube, llega al frente de donde yo vivo, se le apaga el motor, el piloto gira hacia la derecha, vuelve y prende, pero cuando llega más o menos a 50 metros de los árboles, se le vuelve a apagar”.

Otro testigo señaló que el piloto habría intentado regresar a la pista. “El piloto buscó cómo regresarse a la pista de Paipa; cuando dio la vuelta, el avión se fue de pico, rebotó en el sembradío y se produjo la primera explosión”, indicó.