Hombres armados le salieron al paso a varios vehículos cargados con combustible artesanal tipo 'pategrillo' y, después de obligar a los conductores a descender, los incineraron en un paraje de la vía que comunica al corregimiento de Ayacucho en La Gloria, en el Cesar, con el corregimiento de Guamalito en el Carmen Norte de Santander.

Algunos videos que fueron grabados por habitantes de la zona muestran la magnitud de la emergencia que ocurrió muy cerca de unas viviendas y en una vía transitada para la comunicación terrestre entre el Cesar y el Catatumbo.

Dos vehículos cargados con combustible artesanal fueron incinerados en el Catatumbo

La quema de estos vehículos la protagonizan hombres armados en medio de la disputa territorial que existe entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc. Además, porque este combustible artesanal que se produce en refinerías ilegales después de hurtar el crudo del oleoducto, es vital para la producción de clorhidrato de cocaína.