En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sneyder Pinilla
Lista Clinton
Guaviare
Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Sindicato acusa a Benedetti de desmontar garantías del acuerdo de paz con derogación de decreto

Sindicato acusa a Benedetti de desmontar garantías del acuerdo de paz con derogación de decreto

Sintrasepaz advierte que el ministro Benedetti eliminó, sin consulta a los firmantes ni al Partido Comunes, una norma que modifica disposiciones del pacto de La Habana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad