Si se negocia simultáneamente los dos procesos habrá una paz total: Samper

“Esto asegura que si se negocia simultáneamente los dos procesos, pues habrá una paz total en la república, me parece muy estimulante el anuncio y espero que logren sincronizar rápidamente las dos mesas para que se lograra tener un acuerdo integral en los próximos meses”, dijo Samper.

Publicidad

El ex presidente, señaló que estos nuevos diálogos de paz con el ELN deben recoger algunos de los elementos que ya se habían negociado con este grupo guerrillero durante su gobierno cuando se discutieron las bases del acuerdo de Puerta del Cielo que se llevó a cabo en Alemania.

“A mí me correspondió llevar los acuerdos con el ELN hasta Puerta del Cielo que es la vez que hemos estado más cerca a unos acuerdos y ahí hay unos elementos que se pueden recoger para no tener que repetir lo que ya fue negociado, me parece que este es un punto que se debería tener en cuenta”, agregó. (Vea también: No es aceptable avanzar en diálogos con ELN mientras tenga secuestrados: Santos ).

Publicidad

Samper considera positivo que haya sedes alternas y que los diálogos puedan ocurrir en diferentes sitios, pero el ideal es que el grueso de las negociaciones se realicen en un solo lugar “la parte grande de la negociación se concentrarán en un solo país por todos los temas de logística y seguridad que eso implica”.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre:

-Un mejor acompañamiento al proceso de paz con el ELN pidió el padre Francisco de Roux para evitar posibles dificultades como las que han surgido en La Habana con las Farc.

Publicidad

-Sin el acompañamiento del Centro Democrático fue aprobado en quinto debate el acto legislativo para la paz con el que el Gobierno implementará los acuerdos de paz con las Farc. El ministro del Interior advirtió, sin embargo, que dependiendo de lo pactado en La Habana, podría haber cambios durante los tres debates que le hacen falta a la reforma constitucional.

Publicidad

-El partido Cambio Radical citó para este miércoles 6 de abril a un debate de control político sobre las estrategias de defensa jurídica que ha adelantado el Gobierno ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya frente al diferendo limítrofe con Nicaragua.

-La Guardia Costera de EE.UU. repatrió hoy a 52 cubanos que intentaron llegar por mar al país y que fueron interceptados por agentes de esa institución en rudimentarias embarcaciones en el Atlántico. Los inmigrantes, interceptados en tres diferentes operaciones en los últimos cuatro días antes de que tocaran suelo estadounidense, fueron repatriados a Bahía de Cabañas, en el norte de Cuba, precisó la Guardia Costera en un comunicado.