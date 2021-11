SIC investigará a 16 equipos de la Dimayor por posibles abusos en contratos de futbolistas

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto , reveló en entrevista con Noticias Caracol que investigará a 10 equipos de la categoría A y 6 de la B, afiliados a la Dimayor, por posibles abusos en contratos de futbolistas.

" Recibimos una denuncia de Acolfutpro y de su apoderado, respecto de que posiblemente hay restricciones a la competencia en el mercado de los jugadores de fútbol y eso tiene que ver con varias situaciones", indicó el superintendente.

Según Barreto, el ente de vigilancia constató que hay contratos laborales con jugadores de fútbol que traen unas cláusulas que podrían violar la competencia y que existe un mercado de jugadores que está rehén de ciertos intermediarios.

"Son los únicos que podrían negociar o transar con los clubes y si los clubes no quieren negociar con ese agente de intermediario pues simplemente no pueden acceder al jugador", detalló.

Otra situación que está bajo investigación es la de jugadores que, pese a no querer jugar más con un club, buscan dar por terminado su contrato y no les es permitido .

"Hay una práctica restrictiva del mercado, donde se restringen los pases, se restringen los derechos de esos jugadores. Hay un mercado asociado a esto que es significativo", añadió.

"Es imposible que yo, en un el sistema democrático, no pueda dar por terminado mi contrato o que si decido dar por terminado me vetan. Es como si yo no pudiera ejercer mis servicios profesionales de abogado porque me voy de una firma y mañana entonces todas las demás firmas se conciertan para no contratarme", complementó.