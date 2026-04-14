Tolima y Junior caen en Libertadores y se complican en fase de grupos

Empezó la segunda fecha de la Conmebol Copa Libertadores con resultados tenues para el Deportes Tolima y para el Junior de Barranquilla, equipos que no consiguieron sumar puntos en sus visitas internacionales. El pijao perdió 3 a 1 contra Nacional de Uruguay, mientras en Paraguay, el tiburón sucumbió ante Cerro Porteño 1 a 0.



Derrota para Tolima y para Junior

El Tolima logró mantener el primer tiempo sin goles; sin embargo, poco tiempo después de que empezó la etapa complementaria, en el minuto 48, el uruguayo Maximiliano Gómez abrió el marcador para Nacional. Minutos después, en el 64, Sebastián Coates, de 35 años, aprovechó una asistencia de Nicolás López y marcó el gol decisorio del partido. Tolima intentó remontar en el minuto 80, con un gol de Brayan Rovira, pero no fue suficiente. En el minuto 87, Nicolás López convirtió el marcador en 3 a 1 a favor de Nacional.

En la fecha anterior, Tolima empató sin goles ante Universitario de Perú. Este resultado ubica al equipo pijao en el cuarto lugar del grupo B con 1 punto. El próximo partido por Copa Libertadores para el equipo dirigido por Lucas González será en Ibagué el martes 28 de abril contra el chileno Coquimbo Unido.

Por su parte, la visita de Junior de Barranquilla a Paraguay tampoco fue satisfactoria. El equipo tiburón perdió 1 a 0 contra Cerro Porteño. Aunque logró mantener su arco intacto en el primer tiempo, en el minuto 57, el argentino Matías Pérez asistió a su connacional Jonathan Torres, quien marcó el único gol del encuentro.



Junior cortó el invicto que llevaba en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. La semana pasada, en Cartagena, había empatado 1 a 1 ante Palmeiras. El tiburón volverá a jugar el próximo 28 de abril en Perú contra Sporting Cristal. El equipo de Barranquilla se ubica cuarto y último del grupo F, con solo un punto.

Miércoles, el turno para Santa Fe

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Este 15 de abril, el turno será para Santa Fe, que se inscribe en el grupo E. En Brasil, el equipo cardenal jugará contra Corinthians a las 7:30 de la noche, hora de Colombia. El cardenal llega al partido en el tercer lugar del grupo E con 1 punto, tras haber empatado contra Peñarol de Uruguay 1 a 1.

El jueves será el turno de Independiente Medellín. El poderoso de la montaña visitará al Flamengo de Brasil. El DIM viene de empatar contra el argentino Estudiantes de La Plata 1 a 1. El equipo se inscribe en el grupo A y, al igual que Santa Fe, es tercero de su grupo con una unidad.