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Uno de estos futbolistas podría ser el fichaje de 150 millones de euros que promete Florentino

El presidente del Real Madrid confirmó la llegada de Mourinho, Dumfries y Konate si se queda en el cargo, además prometió la llegada de "un nuevo gálactico".

Florentino Pérez en el Real Madrid
Florentino Pérez en el Real Madrid //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Las elecciones en Real Madrid se palpitan al mismo nivel como si se tratara de un puesto en el gobierno de España. Dos contrincantes que hacen promesas a la afición y con publicidad en medios de comunicación para ser elegidos en el cargo de lo que, para muchos, es el mejor equipo del mundo (o uno de ellos).

Ahora, ante la promesa de Riquelme de fichar a Earling Haaland en el ataque merengue, el actual presidente, Florentino Pérez, puso una bomba sobre la mesa para ser reelegido en el cargo: la llegada de un nuevo galáctico sobre los 150 millones de euros, lo que sería el fichaje más caro de la historia del equipo.

Florentino-Pérez-AFP.jpg
Florentino Pérez
Foto: AFP

“Una noticia que le quiero dar. El martes voy a hacer una importante oferta a un club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Serían unos 150 millones de euros. ¿Una pista? No puedo, le estoy dando la pista de lo que vamos a hacer”, dijo.

De entrada, descartó al francés Olise (Bayern) y a Doku (Manchester City), pero sí explicó que se trata de un futbolista del mediocampo para arriba, es decir, un centrocampista, extremo o delantero de talla mundial.

“El Real Madrid tiene una historia y todos los jugadores quieren venir a jugar aquí, es una realidad. Nadie tiene la historia del Madrid. Si eres el equipo más rico del mundo tendrás los mejores jugadores del mundo”, puntualizó.

Real Madrid en Champions.jpg
Real Madrid en Champions //
Foto: AFP

¿Qué futbolista podría ser el elegido por Florentino Pérez?

Medios en España -muchos aliados al club- han empezado a barajear las posibilidades que podría sumar el equipo, en especial conociendo el estilo de juego de José Mourinho, quien fue confirmado en el cargo al lado de Dumfries y Konate como fichajes.

Todo apunta hacia al actual campeón de Europa: PSG, en donde el dirigente merengue meterá “mano” para quitarle a una de sus grandes figuras y tampoco sería Ousmane Dembelé.

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“La necesidad de un centrocampista y la cantidad en la que Florentino estima el traspaso indican que Vitinha y Joao Neves son los principales candidatos que harían al Real Madrid romper la banca. Todo ello pasa porque continúe siendo presidente ganando en las urnas a Enrique Riquelme en las elecciones de este domingo”, indicó el medio Diario Madridista, cercano a la casa merengue.

Vitinha
Vitinha //
Foto: AFP

Estas dos figuras portuguesas no solo son importantes en Europa, sino que apuntan a ser estrellas en la Copa del Mundo y que, curiosamente, se enfrentarán a Colombia en la fase de grupos.

Por otro lado, otro nombre que empezó a sonar fue el de Julián Álvarez, el argentino que se disputan el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en una guerra que, incluso, escaló en redes sociales, por lo que Florentino querría salir ganador en ese cruce y demostrar “una vez más quién es el número uno”.

Julián Álvarez con Atlético de Madrid
Julián Álvarez con Atlético de Madrid
Foto: AFP

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