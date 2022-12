Vargas Lleras rechazó acusaciones de Serpa sobre participación en política

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, le respondió al senador liberal, Horacio Serpa Uribe, quien lo señaló de participar en política y aprovechar las obras del Gobierno con fines electorales.

Vargas Lleras rechazó esta acusación y afirmó que simplemente le está dando continuidad a los planes del Gobierno y que al momento de inaugurar las obras invita a las autoridades regionales y a los congresistas de la zona.

“Hay que entender que estamos en etapa preelectoral, me quieren desde hace rato cazar un polémica y una controversia provocándome, yo no estoy participando en las actividades electorales. Una semana me atacan con la paz y otra con estas afirmaciones, las elecciones van por un lado y la ejecución de las obras del Gobierno por otro”, dijo el vicepresidente.

“Usted cree que sería razonable que este puente no lo habilitáramos hoy que tuviéramos que esperar un mes a que terminaran las elecciones para que la gente pudiera hacer uso de él”, concluyó Vargas Lleras.

Reuniones con candidatos

El portal La Silla Vacía reveló que Vargas Lleras ha recibido en su despacho, en los últimos seis meses, a por lo menos ocho candidatos avalados por Cambio Radical y cuya relación oficial con la figura vicepresidencial no es clara.

La confirmación de dichos encuentros se dio gracias a un Derecho de Petición solicitado por ese medio, en el que solicitaban el listado de los visitantes al despacho de Vargas lleras entre enero 5 y septiembre 15 del presente año.

Según indica la Silla Vacía, 6 de esos candidatos son “cartas fuertes para que Cambio Radical gobierne alcaldías capitales o gobernaciones, y forman parte de la estrategia de ese partido para crecer regionalmente en octubre”.

El portal le pidió una explicación al vicepresidente, quien dijo que su partido cuenta con más de 2 millones de candidatos y que en ningún de los casos conocía con anterioridad el motivo de los encuentros.

"Son citas privadas. Y en ningún caso se trató de una participación en ningún evento político ni en política. Es hilar muy fino", dijo Vargas Lleras, a la Silla Vacía.

Este es el documento publicado por la silla vacía

Escuche en este audio más información sobre:

- La senadora la Alianza Verde Claudia López, una de las ponentes del proyecto de reforma constitucional para la paz, acusó al Gobierno de querer meter un ‘golazo y mico’ en la ponencia del acto legislativo para su discusión en segundo de ocho debates.

Según López, el proyecto como fue presentado ahora le da la facultad al Presidente de la República de darles curules a las Farc.

- La Policía Nacional capturó a José Coral Vivas, candidato a la Gobernación de Putumayo. El político está vinculado a una investigación por supuesto favorecimiento a grupos ilegales de la región, según evidencias fílmicas reveladas en las que aparecería en compañía de alias “Gárgola”, actual jefe de la estructura de crimen organizado conocida como la ‘constru’.

- Estados Unidos y Rusia podrían firmar en "los próximos días" un pacto para garantizar la seguridad aérea en Siria, en la medida que ambas potencias realizan bombardeos sobre ese país, dijo un funcionario de Defensa norteamericano.