“El país no está preparado para el fenómeno de La Niña”: Carlos Carrillo, director de la UNGRD

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a nivel Nacional explicó en Santander que el país no está preparado para afrontar el fenómeno de la Niña que llega con lluvias a todo el país porque no hubo acciones rigurosas que se hicieran con anterioridad, por lo que se tendrá que afrontar la situación con lo que se pueda.

“En general el país no está listo para enfrentar el fenómeno de La Niña. Eso es una realidad y eso pues, hace parte de las consecuencias de no afrontar con la debida profundidad y con el debido rigor las preparaciones para eso. Los sistemas de alerta temprana nos preocupan mucho por supuesto que nosotros vamos a trabajar desde esta nueva dirección en el fortalecimiento de esos sistemas de alerta temprana que pueden salvar vidas, pero pues tenemos que hacer todo lo que podamos en este momento ya con el fenómeno muy encima.

El funcionario además explicó que a medida que viaja por el país se ha dado cuenta que tanto la corrupción y la poca previsión ha hecho que en algunos lugares no haya lo adecuado para contener la embestida de las lluvias.

Recibimos al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo y llevamos a cabo una exhaustiva revisión en compañía de los alcaldes de los municipios que se encuentran en alerta por la ola invernal. #EsTiempodeSantander pic.twitter.com/V6pe26tvi3 — Gestión del Riesgo de Desastres | Santander (@OGRDSantander) May 2, 2024

“Pero siempre es bien importante dejar claro que esas estrategias de prevención deben ser a lo largo de todo el año, no solamente unos pocos meses antes de la llegada de las lluvias, no está preparado y en la medida en que lo recorro pues es claro que no está preparado”, manifestó Carrillo.



“No está preparado y en la medida en que recorro el país pues es claro que no está preparado, en Nariño, donde supuestamente debió haber habido unos refugios para el volcán galeras y lo único que había era una yegua, la plata se evaporó, las razones, no se han hecho entre otras, porque ha habido corrupción, eso todos lo sabemos, pero en este momento nosotros estamos tratando y esa es una de las razones por las que estoy acá, estamos tratando de trabajar lo más cerca posible de los gobernadores, sin ningún distingo de corrientes políticas y demás para poder seguir avanzando en estos procesos”, afirmó Carrillo.