Video: Este ratón se las dio de camaleón, el gato fue más listo

Un video publicado en el canal Viraaal de YouTube muestra el momento en el que un ratón se intenta ocultar en la llanta de un camión, aprovechando que el color del barro era similar al de su pelaje.

Publicidad

Todo parecía perfecto y el gato hambriento no lo encontraba aunque sentía su presencia. El felino, caminando de lado a lado, no lo encontraba hasta que por cosas del destino dio con el paradero del ratón, quien montado a una importante altura, no tuvo más que dejarse coger.

Esta pareciera una escena del mundo real entre Tom y Jerry y, según la descripción del video que se volvió viral en pocas horas, fue grabado en Rusia.

Publicidad