Video: presidente de la Federación española besó a la jugadora Jenni Hermoso: "No me gustó"

El equipo Español de futbol femenino se proclamo campeón del mundo en el Mundial Femenino en Australia y Nueva Zelanda 2023, tras vencer a la selección de Inglaterra 1-0.

Jennifer Hermoso, delantera de la selección española de fútbol y campeona del mundo, aseguró que ganar la final ante Inglaterra: "Es la mejor sensación que ha vivido en el fútbol" durante su vida.

"Se lo dedicamos a todas nuestras familias y a la gente que ha salido en España, porque hemos jugado al fútbol como hemos querido y hemos ganado un campeonato del mundo", aseguró.

Después de la emoción y euforia del equipo español, la celebración del triunfo de la selección ha generado polémica a causa del momento protagonizado por el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

En el momento de felicitar a la jugadora, Rubiales atrevidamente abrazó fuertemente y besó a Jenni, algo que por supuesto no paso desapercibido. En redes sociales ha causado furor y fuertes criticas el acto del presidente de la RFEF.

Luis Rubiales, durante la celebración por la consecución del título, besó desprevenidamente en la boca a la Jugadora Jenni Hermoso, en videos se puede observar como la toma de la cabeza y la acerca hacia él.

Tu que el Rubiales le ha plantao un beso en la boca a Jenny pic.twitter.com/vhA25SVgNh — Pablo_atm (@pablo_atm101) August 20, 2023

"Espero que el beso sin consentimiento de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tenga consecuencias. Es una VERGÜENZA @FIFAcom", fue uno de los comentarios en redes sociales.

Jenni Hermoso Foto: captura @anaislopez23

La futbolista por medio de una videoconferencia, mostró su desagrado y respondió que el beso "no me ha gustado", ya que no había podido evitarlo.

El presidente de la federación, no supo "controlar su emoción" y después de este acto deja pensar muchas cosas desagradables. Rubiales ha hecho pedir a Twitter (X) que retire el video, reclamando derechos de autor.

Este no fue el único acto bochornoso que protagonizo Rubiales, ya que durante el partido de la selección española se mostró de manera "sugestiva" y con actos "soeces" tras la victoria del equipo, agarrándose los testículos frente todo el mundo.

En redes se han hecho virales los actos indebidos del presidente, dejando críticas y comentarios negativos.

Rubiales Foto: Captura @PabloEchenique

