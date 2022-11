Voy a trabajar donde me quieren mucho para sentirme confortable: José Mourinho

"No sé a dónde iré (...) No vale la pena especular, pero una cosa será segura: no será el Estoril ni el Paços Ferreira. No por nada, sino porque son dos equipos que están haciendo campeonatos excelentes y no van a cambiar de entrenador", dijo en tono de broma Mourinho, que estuvo este viernes en Lisboa.

El Estoril es séptimo en la Liga portuguesa y el Paços de Ferreira, octavo.

"Lo que es seguro es que quiero regresar a trabajar en el inicio de la próxima temporada. Casi con total seguridad, entonces estaré entrenando", ahondó.

“Después de algunos meses recargando las baterías, vuelvo con todo lo que tengo para dar y probablemente aún más. Va a tener que ser donde me quieren mucho para sentirme confortable y dar todo lo que tengo”, añadió.

Los periodistas le preguntaron acerca de un posible compromiso con el Manchester United y el consiguiente reencuentro profesional con Pep Guardiola, que dirigirá el curso venidero al Manchester City.

"No sé cuál será mi destino. Él sí que lo sabe. En la pretemporada nos podremos encontrar en cualquier campo", terció.

*Escuche en este audio más frases que le dan la vuelta al mundo del deporte.