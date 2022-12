Y no es cuento: A este jugador se le ‘borró la película’ tras anotar un gol

No es cuento que en un partido disputado en la segunda división de Colombia hace un par de años, David 'Cachaza' Hernández anotó un gol y no solo no supo cómo celebrarlo sino que, de repente, olvidó todo.

Hernández cuenta que “un compañero siempre cobraba fuerte los tiros de esquina, en ese partido tiró el balón a ras de piso y yo lo empalmé y anoté. Cuando fui celebrar el gol se me borró la película’”.

“Entonces me quedé en la mitad de la cancha y no sabía a dónde atacar, no sabía nada. Entonces me salí para la pista atlética y me senté ahí. Cuando fueron a preguntarme qué pasaba, simplemente respondí ‘no me acuerdo de anda’”, añadió.