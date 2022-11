Zidane confirmó la baja de Bale y se refirió a su posible reemplazo

"Gareth ha trabajado muchísimo para volver con el equipo después de su lesión de tres meses de baja; y cuando ha vuelto estaba muy ilusionado, tiene alguna molestia que le impide estar bien y espero que no sea nada, que en pocos días esté con nosotros", aseguró Zidane en rueda de prensa.



"Mañana no va a estar porque no queremos arriesgar. Espero que esté en pocos días porque es su ilusión volver. Por su trabajo se merece estar con nosotros en el fin de temporada", añadió.



Sobre quien lo remplazará Zidane aseguró que “lo tiene decidido pero no lo comentará”.



“Lo están haciendo todos fenomenal. Tengo que elegir. Pero me alegro que estén todos a este nivel y que tenga más dificultad para hacer el equipo, pero mejor así”, dijo.



En una semana clave para el Real Madrid, con dos clásicos, el de Europa ante el Bayern y el español frente al Barcelona, el técnico madridista confía en que la evolución diaria de Bale sea positiva y pueda regresar el domingo en La Liga.



"Espero que pueda estar con nosotros en el Clásico pero no lo aseguro, es el día a día el que dirá si está listo", sentenció.