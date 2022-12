Galería: revelan los posters oficiales para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

A menos de 200 días para disfrutar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los organizadores del evento que reúne a más deportes en el mundo dieron a conocer los posters oficiales, con figuras mangas como protagonistas.

Los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán oficialmente el 24 de junio y hasta el 9 de agosto.

Artistas destacados de Japón como Naoki Urasawa y Hirohiko Araki, hicieron parte de los ilustradores de los posters oficiales de la cita olímpica.

“Queríamos elegir una variedad de artistas adecuados para una era en la que se declara la diversidad de valores y el sentido estético. También hay arquitectos y diseñadores, y mirar esta exposición confirmará que la escena artística actual es muy diversa y tiene una gran personalidad y creatividad", dijo Masayoshi Aoyagi, presidente del comité de selección de artistas para Tokio 2020.

‘Beyond the Curve (Five Thousand Rings)‘, por Chihiro Mori

‘Extreme Revelations’, por Theseus Chan

‘Flow line’, por Daijiro Ohara

‘Higher than the Rainbow’, por Mika Ninagawa

‘Horseback Archery’, por Akira Yamaguchi

‘Ludus’, por Viviane Sassen

‘Now it’s your turn!’, por Naoki Urasawa

‘Offense No 7’, por Tomoyuki Shinki

‘Olympic Cloud’, por Taku Satoh

‘Olympic Stadium’, por Philippe Weisbecker

‘Open’, por Koji Kakinuma

‘Paralympian’, por Goo Choki Par

‘Space Kicker’, por Shinro Ohtake

‘The Games People Play’, por Chris Ofili

‘The Sky Above the Great Wave off the Coast of Kanagawa’, por Hirohiko Araki

‘Tokyo Children’, por Takashi Homma

‘Wild Things – Hachilympic’, por Tomoko Konoike

'Fly High!’, por Shoko Kanazawa

'Harmonised chequered emblem study', por Asao Tokolo

