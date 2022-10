Golfista colombiano insultado en redes sociales responde a sus críticos

“Nunca se amedranten ante nada en la vida porque no importa lo que los demás piensen, sino de lo que estás convencido”, así se expresa el golfista colombiano Julio Bell, de 52 años, quien este fin de semana recibió críticas, insultos y burlas tras vivir un día difícil al participar en el torneo Club Colombia Championship en Bogotá.

Publicidad

Bell, quien anotó un puntaje total de +56 sobre par, explicó que inició en el mundo del golf a los 48 años. “Le he invertido mucho tiempo. Quiero llegar al Champions Tour por un reto”, dijo el deportista, quien ante su bajo rendimiento recibió insultos y burlas en pleno campo de juego.

“Sentí más agresión de los compatriotas que de los americanos. Los jugadores americanos me defendieron varias veces. Pedían silencio, iban por mi bola. Fueron solidarios”, añadió.

El golfista estuvo en el centro de la controversia en el mundo del golf, especialmente por críticas de golfistas colombianos que no aceptaron su presencia en el evento del Web.com Tour por encima de otras figuras locales; polémica a la que él mismo se refirió en su cuenta de Instagram.



Publicidad

“A veces la lengua es más larga que las ilusiones. A la gente que me critica le digo que deben trabajar (…) Me he codeado con los mejores jugadores del mundo y no se imaginan el respeto. Yo creo que eso es lo que le duele a la gente”, comentó al respecto.

Publicidad

Julio añadió que la experiencia la asumió como un reto, por eso, pese al bajo puntaje, no se retiró hasta culminar la ronda. "He aprendido que los grandes retos son interesantes”, finalizó Bell, al comentar que ahora entre sus objetivos está llegar al Champions Tour y jugar el US Open.