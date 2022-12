Gramilla de El Campín no tiene daños tras concierto: IDRD

Tras el concierto de Bruno Mars el pasado martes, la gramilla del Estadio el Campin no sufrió daños, sin embargo, ingenieros y técnicos trabajan detalles para los partidos de fútbol de este fin de semana por la Liga Águila.

Orlando Molano, director del IDRD, aseguró que en “esta ocasión no hubo daños como los registrados en el concierto de U2, debido a que, durante la preparación del concierto se instalaron unos plásticos especiales que permitían la fotosíntesis del pasto”.

“Ese piso que aguantaba un peso de 30 toneladas por metro”, dijo.

Durante los próximos días se realizarán trabajos de fertilización y fumigación a la grama para que no haya inconvenientes durante los partidos de Santa Fe vs. Tolima y Millonarios vs. América, encuentros que se jugarán este sábado y domingo respectivamente.

"En el mundo se hacen conciertos en los estadios, podemos convivir todos en un mismo escenario" Director @Orlandomolano71 rueda de prensa. pic.twitter.com/AxuvLr2ixZ — 🟨🟥 Recreación y Deporte (@IDRD) December 7, 2017