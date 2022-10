Gran Premio de Canadá de la F-1 tendrá vigencia hasta el 2029

Los organizadores del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 anunciaron que la carrera aseguró su vigencia hasta 2029.

El acuerdo complementa las negociaciones selladas con Bernie Ecclestone, antiguo regente comercial de la F-1, que iba hasta el 2024 luego de haberse alcanzado un acuerdo en el modo en que la infraestructura del circuito debía renovarse.

El nuevo acuerdo fue sellado con el nuevo regente comercial de la categoría, el grupo norteamericano Liberty Media Group, lo cual convierte al evento canadiense en el primero en ser contratado bajo la administración de Liberty Media.

Escuche en este audio más información sobre:

- PSA Group estaría cerrando el acuerdo para adquirir la unidad Opel de General Motors Co. a principios de la próxima semana según fuentes cercanas a la compañía. Con esto el Grupo francés se convertiría en el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa, tras el Grupo Volkswagen de Alemania. Ambas compañías están planeando continuar intensas negociaciones durante el fin de semana con el objetivo de anunciar un acuerdo el próximo lunes, dijo la fuente, que pidió no ser identificado ya que el plan aún no es público.

- Según ha revelado una encuesta, casi todos los propietarios de perros consideran a su mascota como un miembro más de la familia, así como que la gran mayoría afirma que compraría un carro nuevo que tuviera más características adaptadas para perros. Para cubrir estas demandas, Nissan ha presentado un nuevo modelo único - el prototipo X-Trail 4Dogs -, que demuestra que el crossover insignia de la marca es el coche perfecto para las aventuras en familia, especialmente las que incluyen a miembros de cuatro patas.

- La nueva Ford Expedition incorporará a partir del próximo año un sistema especial que permitirá a sus ocupantes disfrutar de programas televisivos y eventos deportivos mientras se trasladan de un lugar a otro. El sistema EVO consiste en dos monitores de 8” instalados en el respaldo (apoyacabezas) de los asientos frontales, un sistema wireless y el primer sistema Sling Player de la industria automotriz, que permitirá a los usuarios conectarse a un sistema de televisión por cable hogareño, o satelital, para ver televisión en vivo”.

- Voceros de la empresa automotriz surcoreana Kia revelaron en forma oficial nuevos detalles de lo que será la tercera generación de su mini auto urbano Picanto, cuyo lanzamiento mundial se realizará en Suiza, en el “Salón de Ginebra”, cuando éste abra sus puertas la próxima semana. El nuevo modelo será puesto en venta en algún momento del segundo semestre del 2017 como modelo 2018 en los principales mercados de la empresa coreana, es decir, Corea, Japón y Europa, como reemplazo de la segunda generación, que entró al mercado en 2011.