Hablé con Comesaña y hay un interés, pero nada definido: Guillermo Celis

Guillermo Celis, volante colombiano del Vitória Guimarães de Portugal, pasó por los micrófonos de El Camerino de BLU Radio para hablar de su presente deportivo y su posible llegada al Junior de Barranquilla.

“Esta primera mitad de año fue muy buena, en lo personal alcancé a jugar 25 juegos, me fue bien y tuve buenas participaciones. Lastimosamente hubo una lesión que me marginó bastante, pero ya me siento bien, muy recuperado y listo para lo que se venga”, indicó.

De su posible llegada a Barranquilla, Celis manifestó que ya lo habló con su club y no sabe lo que vaya a pasar, pues todo pasa por “una decisión personal”.

“Hay que ponernos de acuerdo porque acá hicieron una buena inversión. Se tienen que poner de acuerdo entre clubes. Yo manifesté el deseo de quedarme por un tema personal, de mi hija. En Portugal estoy bien, tengo la oportunidad de jugar, eso está hablado”, añadió.

“Es complicado porque tengo mucho tiempo de contrato, pero todo puede pasar. Esperemos qué se habla entre directivas”, dijo.

Precisó que ya habló con Julio Comesaña porque tienen una muy buena relación y trabajaron juntos.

“Simplemente hablamos, comentamos el tema, hablamos de cosas, pero ni él ni yo tomamos la decisión. Es una cuestión de directivos”, agregó el volante colombiano.

“Simplemente fue una conversación, hay un interés, pero tendrán que decidir entre directivos y ponerse de acuerdo”, puntualizó.

