He estado en muchos estadios, pero competir en mi país es sublime: Caterine Ibargüen

Caterine Ibargüen, doble medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y una de las deportistas más destacadas de Colombia en su historia reciente, en diálogo con Mañanas BLU, se mostró emocionada por su ‘baño dorado’ en Barranquilla.

“Anoche (miércoles) fue maravilloso todo. Gracias a Dios pude aportarle medallería a mi país, estoy super contenta con el resultado y poder brindar dos medallas de oro; se trabajó para eso”, indicó.

Señaló que tras bañarse de oro se emocionó mucho porque para ella es especial ganar en su país, ese mismo que ha vibrado, llorado y gritado con cada una de sus participaciones en los Juegos Olímpicos.

“Fue un momento lindo para agradecer, para que el público sintiera la emoción y el amor que siento por este deporte. agradezco a todas las personas que se acercaron a la pista y me ayudaban a realizar el salto con sus palmas. Creo que ha sido el mejor público que he tenido en toda la historia de mi carrera deportiva”, agregó.

“He estado en diferentes estadios y escenarios, pero ayer yo sentía algo en mí que no lo puedo describir. Es la oportunidad que Dios me brinda para mostrarle a mi país el talento que me dio. Creo que le cumplí a Colombia y demostré lo que es Caterine aquí y afuera”, dijo la reina del triple salto.

La deportista nacional aseguró, ligeramente emocionada, que siempre que se sube a un escenario o pisa un estadio trata de dar lo mejor de sí para dejar el nombre del país en alto.

“(Antes de competir) digo tantas cosas. Hablo con Dios y le digo: no me vayas a dejar metida; ayúdame que tu me metiste en este cuento. Siempre me digo a mi misma “vamos mi negra, vamos que esta es la oportunidad”. Son tantas cosas que me hablo, creo que es importante escucharme a mí misma”, manifestó.

Dijo que en la pista representa sus sueños, lo que es, a su familia y a todo un país.

Finalmente, agradeció a todo el país por el apoyo, la compañía y el cariño e indicó que esto es un plus para salir y darlo todo en cada zancada.

“Soy de Colombia, gracias por todo”, recalcó la ‘chica dorada’, honra y orgullo del deporte nacional.

*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

