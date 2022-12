He tenido acercamientos con tres equipos grandes de Colombia: Stiven Mendoza

John Stiven Mendoza pasó por El Camerino para hablar de su actualidad futbolística en Bahía y las posibilidades de volver a la liga colombiana.

“En lo personal vengo en un alza, estuve seis meses parado, pero ahorita en Bahía me han dado la oportunidad y estoy haciendo las cosas bien”, dijo.

Habló, además, del mal momento que vivió en el Corinthians previo a la llegada a su actual equipo.

“Es difícil de explicar, en la parte futbolística siempre hice mi trabajo de la mejor manera, siempre me esforcé para respaldar la confianza que en su momento les pedí, pero lastimosamente no se dio. Es muy difícil hablar de qué pasó, sería mejor que ellos dieran la explicación porque yo no la tengo”, expresó.

Finalmente, manifestó que en Colombia hay tres equipos grandes que han tenido acercamientos.

“Estamos pensando en terminar bien el torneo en Bahía y mirar ahorita en diciembre que va a ser lo mejor”, concluyó.