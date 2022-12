He tenido gran temporada, pero hay dos extraterrestres indestronables: Griezmann

El jugador francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann tiene como uno de los objetivos de su carrera ganar el Balón de Oro, pero asume que para conseguirlo necesita lograr títulos y no quedarse en las finales, como hasta ahora.

Publicidad

En una entrevista publicada hoy por "L'Equipe" a dos días del partido que disputará con su selección contra Suecia, Griezmann dice que espera "ganar un día" el Balón de Oro, pero admite que "eso pasará por títulos".

"Después de dos finales perdidas, me ha hecho bien ganar el trofeo de mejor jugador de la Liga. Me ha impulsado. Para el Balón de Oro, ya veremos. He tenido una gran temporada, pero hay dos extraterrestres indestronables (…)", comenta en clara alusión a Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Publicidad

A su juicio no está "a su nivel. Nadie puede estarlo y nadie lo estará. Están ellos y los demás".

Publicidad

Reconoce que no ha digerido la derrota en la final de la Eurocopa que perdió con la selección francesa frente a Portugal el pasado mes de julio, y que nunca la digerirá.

La compara con la final de la Liga de Campeones que también perdió con el Atlético frente al Real Madrid e insiste en que "hay que ganar títulos para olvidar todo eso".

Publicidad

Pero no se siente maldito por esas dos experiencias: "Lo que viví en esas dos finales es inolvidable. Cuando uno se levanta por la mañana el día D, es una sensación única. Es lo que me anima a seguir trabajando, a darlo todo para revivir eso. Para ser, esta vez, el que levante el trofeo. Llegará mi hora".

Publicidad

Publicidad