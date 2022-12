Hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa: Lionel Messi

"Hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa. Obviamente ustedes saben por qué. Hubo muchas acusaciones, muchas faltas de respeto. Las acusaciones que hicieron contra el 'Pocho' (Lavezzi, de fumar marihuana) son muy graves", dijo Messi, en una rueda de prensa rodeado por todo el plantel de 26 futbolistas, en la ciudad de San Juan (oeste de Argentina).



A Lavezzi, del Hebei Fortune de China, un periodista de una radio argentina lo acusó en su cuenta de la red social Twitter de fumar "un porro" en la concentración.



Lavezzi anunció en la misma red que va a iniciar "acciones legales contra Gabriel Anello por sus falsas declaraciones contra mi persona y los graves daños que han generado a mi familia y en mi trabajo".



Messi, autor de un gol y dos asistencias en brillante faena, dijo que los jugadores saben que "muchos de ustedes (los periodistas) no están en ese juego de faltarnos el respeto, porque podés perder, podés ganar, podés jugar bien, jugar mal, pero esto es meterse en la vida personal".



"Si no lo cortamos ahora, no lo cortamos más", dijo el goleador.



Tras la goleada sufrida ante Brasil 3-0 en la clasificatoria sudamericana al Mundial de Rusia-2018 se produjo un aluvión de críticas, pero algunas fueron de tono grosero e insultante de algunos medios que usan con frecuencia ese estilo.



Argentina había quedado afuera de toda clasificación, pero este martes en la fecha 12, con los tres puntos ante Colombia, volvió a la zona de repesca con el ganador de la fase de Oceanía.



"Esta no es la primera acusación. Nunca dijimos nada. Pero (de Lavezzi) sobrepasa todo. Mucha gente cree y compra todo lo que se dice. Sabemos que hay muchos de ustedes que no están en ese juego de faltarnos el respeto. Pero preferimos cortar esto, lo lamentamos mucho", dijo el artillero.



Algunos sectores de la prensa argentina lanzaron ataques muy fuertes y llegaron a pedir "que se vayan todos" en la selección tras la humillación frente a Brasil. El canal TyC Sports reveló que algunos jugadores fueron insultados en la calle en Buenos Aires antes de viajar a San Juan.



Un antecedente para este caso fue el de la selección argentina que disputó el Mundial de Francia-1998 cuando arreciaban críticas y denuncias sobre actitudes personales de los jugadores.



La respuesta fue no hacer más declaraciones a la prensa para lo cual se presentó todo el plantel en un salón del centro de concentración en la localidad de L'Etrat, sin decir ni una palabra o burlándose de los periodistas