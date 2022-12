Hermana de Cristiano lanza dura crítica contra Van Dijk tras ningunear a CR7

Sigue la polémica por las palabras de Virgil Van Dijk, jugador del Liverpool, en la gala de los premios de France Football. El defensa, al ser preguntado si había un rival menos por la ausencia de Cristiano Ronaldo en París, se preguntó si realmente el portugués era competencia alguna.

El Théâtre du Châtele de París fue el centro de encuentro de las grandes figuras del fútbol mundial que llegaron para conocer los distintos galardones que iba a entregar France Football, entre ellos el Balón de Oro que ganó Lionel Messi por sexta vez en su carrera.

Dentro de los ausentes se destacó Cristiano Ronaldo, quien informó en días pasados que no asistiría porque tenía otro compromiso en Italia, esto en referencia a la gala de premiación de los premios del Calcio, donde fue elegido el jugador de la temporada (MVP, Most Valuable Player).

Las palabras de Van Dijk no le gustaron a los aficionados del cinco veces ganador del Balón de Oro ni a su familia. La hermana de Cristiano, Katia Aveiro, le respondió al jugador a través de una publicación en Instagram.

“Creo que hay personas que viven completamente frustradas. Fuera de toda realidad... ¡Qué humildad! Era bien cierto y sabido que Ronaldo no iba a ganar el premio de esa noche. A pesar de haber ganado importantes títulos colectivos”, inició la portuguesa.

Más adelante, se refirió directamente al holandés y sus palabras, recordándole que Cristiano Ronaldo ha sido por años uno de los mejores jugadores del mundo, además de resaltar que lo que ha ganado CR7 hasta ahora lo busca Van Dijk.

“Ahora, querido Virgil, adonde tú vas, Cristiano Ronaldo ya ha ido y vuelto mil veces. Ya ves, mi querido Virgil, que Cristiano Ronaldo es un tricampeón en el país en el que tú has estado jugando años y en el que todavía no has conseguido echar mano de un trofeo. Cristiano Ronaldo fue incluso el mejor jugador y goleador en el país donde juegas, Virgil. Por cierto, era más joven que tú”, señaló.

Además de repasar el extenso palmarés del portugués, también le recordó la final de Champions League que el mismo Cristiano Ronaldo le ganó al Liverpool, con la camiseta del Real Madrid.

“Luego, querido Virgil, Cristiano Ronaldo se fue a otros sitios y se convirtió en el mejor jugador de la historia de un clubcito. ¿El Real Madrid te dice algo, Virgil? Tal vez sí, porque ese club, con ese tal Cristiano, te derrotaron en la final de la Champions League. Gana títulos de esos que realmente cuentan y después hablamos. Cuando tengas un puñado de ellos, de los realmente importantes, tal vez entonces puedas sentarte en la misma mesa con Cristiano, o como se dice en mi tierra, ¡crece y aparece!”, finalizó.

