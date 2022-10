Hinchas de Corinthians dicen que entregarán responsable por muerte en Bolivia

bengala que causó la muerte de un aficionado de 14 años en un partido por la Copa Libertadores el pasado miércoles en Bolivia.

Los abogados de la hinchada organizada, citados hoy por el diario Folha de Sao Paulo, afirmaron que el responsable por la muerte es un joven de 17 años que regresó a Brasil con los demás miembros de la barra brava, y alegan que los doce hinchas presos en Bolivia son inocentes.

"Presentaremos al muchacho de 17 años el lunes como el autor del disparo de la bengala", afirmó Ricardo Cabral, uno de los abogados de Gavioes da Fiel, en declaraciones publicadas hoy por la versión digital del diario paulista.

"Él se asustó con lo ocurrido y quería presentarse en Bolivia, pero, como los Gavioes da Fiel son responsables por el joven pese a que tenía autorización para viajar de su madre, esperamos la llegada a Brasil para presentarlo a la policía", agregó Cabral.

Los defensores no revelaron el nombre del supuesto autor del disparo y dijeron que estaba entre los hinchas del Corinthians que llegaron el sábado a Sao Paulo en uno de los cuatro autobuses fletados por Gavioes de Fiel para transportar a los aficionados hasta Oruro y de regreso a Brasil.

"Fue un disparo accidental", agregó Cabral al anticipar los argumentos que utilizará para defender al supuesto autor del disparo.

Los menores de 18 años no son legalmente imputables en Brasil por lo que, así asuma la responsabilidad por un crimen, un menor de edad no puede ser condenado a prisión.

"Uno de los vídeos divulgados por la prensa boliviana no deja dudas de que quien disparó fue el muchacho que se entregará", afirmó el abogado al ser interrogado sobre si Gavioes da Fiel no estaría responsabilizando a un menor de edad que no será encarcelado para poder liberar a los integrantes presos en Bolivia.

El incidente ocurrió el pasado miércoles en un partido por la Copa Libertadores en que el Corinthians empató 1-1 con el San José en la ciudad boliviana de Oruro.

La víctima, identificada como Kevin Douglas Beltrán Espada, había llegado a Oruro desde la ciudad de Cochabamba para ver el partido de debut de los dos equipos por la Libertadores y murió de forma inmediata por las heridas provocadas por el impacto de la bengala en su ojo derecho y en la masa encefálica.

Beltrán murió tras ser alcanzado por el proyectil que hinchas del Corinthians lanzaron en el minuto 5 del partido para celebrar el gol del delantero peruano Paolo Guerrero.

La fiscalía boliviana acusó por homicidio a dos hinchas brasileños del Corinthians y por complicidad a otros diez, todos conducidos a una prisión de Oruro, en donde tendrán que esperar hasta que un juez decida su situación legal.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó al Corinthians obligándolo a jugar sus partidos como local por la Libertadores con las puertas del estadio cerradas por la supuesta responsabilidad de sus hinchas en el hecho.

El club brasileño dijo que "usará todos los recursos legales para intentar reformar" aquella decisión. EFE