Honda y Aston Martin llegan al Gran Premio de Japón en dificultades por fallas en su motor

Honda ha sido una escudería muy famosa en la Fórmula 1 y ha sido fundamental en los motores de equipos como McLaren, Williams y Red Bull. Allí han corrido pilotos importantes como Ayrton Senna, Alain Prost y el más reciente referente, Max Verstappen. Ahora, tendrá un importante reto este fin de semana con el Gran Premio de Japón.



Honda ha tenido problemas técnicos

En esta temporada de la Fórmula 1, Honda se alió con Aston Martin para fabricar el motor de los monoplazas de la escudería británica. Por su parte, los pilotos del equipo son el experimentado Fernando Alonso, de 44 años, quien corrió durante varias temporadas con Renault, y el canadiense Lance Stroll, de 27 años.

Aston Martin del 2026 X: @AstonMartinF1

La reputación que acompaña a Honda hoy se ve afectada, y no de la mejor manera. En la clasificación de la Fórmula 1, Alonso y Stroll ocupan los últimos lugares, ya que se han visto obligados a abandonar los dos primeros Grandes Premios, en Australia y en China. Estos abandonos explican su posición y se deben a fallas en el motor de los monoplazas. Al parecer, una vibración marcada en la parte eléctrica del motor ha dificultado el rendimiento de ambos pilotos.

Este fin de semana, el domingo 29 de marzo, se disputará el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, una pista que tiene un significado especial para Honda por competir en casa.

A raíz de esto, Lance Stroll dijo en su conferencia de prensa en Suzuka que espera que su equipo pueda solucionar “el problema de las vibraciones, mejorar la fiabilidad y ganar en rendimiento”.



Hay distintas reacciones

También fue consultado el presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, quien afirmó: “La mayor dificultad viene de que hemos lanzado el desarrollo del coche un poco más tarde que las demás escuderías”. Añadió que “las vibraciones están en un nivel aceptable en los test en banco de pruebas, pero son mucho más importantes una vez que el motor está integrado en el chasis”. El directivo parece rechazar la responsabilidad sobre la estructura del monoplaza de Aston Martin.



Para él, es “evidente que el motor (50 % eléctrico y 50 % térmico) no podía por sí solo resolver el problema”, y aseguró que Honda y Aston Martin “trabajan en estrecha colaboración” en sus instalaciones en Japón y el Reino Unido.

No hay que olvidar que esta temporada de la Fórmula 1 es inédita, en la medida en que hay nuevas reglas en el tamaño de los monoplazas y, sobre todo, en la motorización, que ahora debe ser 50 % eléctrica y 50 % térmica.

Dentro de este contexto, también hay rumores de que el ingeniero británico Adrian Newey, actual director técnico de Aston Martin y una de las figuras más importantes de la Fórmula 1 por la cantidad de títulos logrados con distintas escuderías, sería reemplazado por Jonathan Wheatley, exdirector de Audi F1, en la parte ejecutiva, pero no en la operativa. Sin embargo, esto aún es un rumor.

