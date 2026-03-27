En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Honda y Aston Martin llegan al Gran Premio de Japón en dificultades por fallas en su motor

Honda y Aston Martin llegan al Gran Premio de Japón en dificultades por fallas en su motor

Este domingo se correrá el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, a 375 kilómetros de Tokio, una carrera importante, sobre todo, para Honda y Aston Martin.

Publicidad

Publicidad

Publicidad