Identifican y capturan a otro sospechoso de los atentados de Bruselas

Faysal C. fue detenido el jueves por la noche junto a otras dos personas "delante de la puerta" de la fiscalía federal, cuyas oficinas se hallan en pleno centro de Bruselas, al lado del palacio de Justicia. Es la primera persona inculpada en la investigación sobre los atentados del martes en Bruselas que causaron 31 muertos y 300 heridos.



Está encausado por asesinatos terroristas y participación con un grupo terrorista y ha sido encarcelado, según el comunicado de la fiscalía.



Por el momento la fiscalía federal no ha determinado claramente si se trata del "hombre del sombrero" que aparece en las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del aeropuerto. En ellas se le ve junto a los dos suicidas antes de las explosiones.



"Es una hipótesis que los investigadores están estudiando", dijo a la AFP una fuente cercana a la investigación que pidió el anonimato. Las autoridades buscan a este hombre que dejó una bolsa cargada de explosivos antes de fugar.



Las autoridades han registrado su casa, donde no encontraron armas ni explosivos, precisa la fiscalía.



La fiscalía también informó del encausamiento de otro sospechoso, Rabah N. (al que las autoridades identificaron erróneamente en un primer momento como Salah A.).



Fue detenido el viernes en Bruselas en otra investigación, esta vez sobre el atentado frustrado esta semana en Francia y está inculpado por "participación en las actividades de un grupo terrorista".



Los investigadores franceses y belgas siguieron su pista gracias al registro de un apartamento en el suburbio parisino de Argenteuil, en el que vivía Reda Kriket, detenido el jueves cerca de París por un proyecto de atentado en Francia.



Por último, otro hombre detenido el jueves en Bruselas,Aboubakar A., también fue encausado por "participación en las actividades de un grupo terrorista" pero sin relación directa con los atentados, precisó la fiscalía.