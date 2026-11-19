El francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima lucharán junto al suizo Gianni Infantino, actual mandatario, por la presidencia de la FIFA, según las candidaturas recibidas en la secretaría general del máximo organismo mundial.

Las elecciones presidenciales se celebrarán en el 77.º Congreso de la FIFA que tendrán lugar en Rabat el 18 de marzo.

Publicidad

Según el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, estas tres candidaturas serán ahora trasladadas a la comisión electoral para que sean examinadas, tras lo cual adoptará una decisión sobre la admisión de los candidatos que, a su vez, se trasladará a las federaciones miembro del organismo.

La secretaría general de la FIFA cerró esta pasada medianoche el plazo para recibir las candidaturas a las elecciones presidenciales. Definitivamente concurren, además del actual presidente, Infantino, Diallo y Tashima, mientras que el suizo Ramón Vega se 'ha caído' de la carrera electoral, confirmó el organismo este jueves.



La Federación Japonesa (JFA) ya había anunciado el miércoles que había remitido a la FIFA la documentación de Tashima, que es el primer requisito que deben cumplir los aspirantes, junto al aval mínimo de cinco de las 211 federaciones que forman la FIFA, para ser proclamados candidatos.

Además del nipón, que es miembro del Consejo de la FIFA desde 2015 y presidente de honor de la Federación de su país, se postula el francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa (FFF) desde 2023, que es el consensuado por las 55 federaciones de la UEFA.

Publicidad

Infantino sólo tuvo rivales en 2016

En su primera elección, el 26 de febrero de 2016, Infantino tuvo cuatro rivales y la elección se decidió en una segunda votación.

Se enfrentó al sudafricano Tokio Sexwale, que se retiró justo antes de las votaciones; el francés Jerome Champagne, descartado por ser el menos votado la primera ronda (7), en la que Infantino tuvo 88; el jeque de Baréin Salman bin Ebrahim al Khalifa, 85; y el jordano Ali Bin Al Hussein, 27.

Publicidad

En la segunda, Infantino ganó por 115 votos frente a 88 del jeque Salman, presidente de la Confederación Asiática que le dado su apoyo ahora. Hussein se quedó con 4.

La FIFA convocó el pasado 29 de abril sus elecciones para celebrarlas dentro de su 77.º Congreso, el 18 de marzo de 2027 en Rabat, ante la finalización del segundo mandato de Infantino -reelegido por aclamación en 2019 y 2023-.

Entonces no tenía la dura oposición generada tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, disputado este año, y su proyecto de vender parte de la competición a inversores externos, con el programa FIFA Forward Enterprise (FFE), desvelado antes de ser abordado con las federaciones y luego retirado.

Publicidad

Ante los reproches pidió perdón por la gestión de ese proyecto, insistió en que el objetivo siempre fue aumentar la inversión en el fútbol y recordó que, desde que asumió la presidencia, el dinero para cada federación ha pasado de 1 millón de dólares a 25.

Si tiene algún rival, para seguir como presidente necesitará una mayoría simple (106 de las 211 federaciones) en una votación secreta el 18 de marzo próximo en Rabat, donde cada federación tendrá derecho a un voto.