James es un jugador normal: Hristo Stoichkov

“Mucha gente queda contenta con los partidos y sigo pensando que algunos equipos han perdido por la incompetencia de los árbitros”, dijo el búlgaro refiriéndose al balance de la Copa América Centenario.

Resaltó de manera positiva la alianza de la Conmebol con la Concacaf: “fantástica organización, me ha gustado mucho”

También habló de los finalistas y mencionó que son los dos mejores equipos y que la táctica disciplinaria es fundamental para marcar la diferencia.

Finalmente al ser cuestionado sobre Jamez Rodríguez respondió que este es un "jugador normal (...) necesita más características, tiene una zurda brillante pero veo que algunos partidos cuando le marcan de cerca, sufre.

"Le cuesta mucho, él mismo es el que debe cambiar su manera de jugar, su manera de entrenar, y sobretodo de jugar todos los partidos en gran nivel; si no, pasará como uno más -en el Real Madrid-", puntualizó, no sin antes mencionar que no se puede comparar al colombiano con el 'Pibe Valderrama'.

