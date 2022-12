James Rodríguez iría a la MLS, dice medio español

El futuro de James Rodríguez estaría muy lejos del fútbol europeo, pues suenan rumores que lo vinculan con la Major League Soccer, MLS, según la revista española 'Don Balón'.



De acuerdo a la publicación, James no continuaría en el Bayern Múnich la próxima temporada y Zidane no contaría con él en el Real Madrid, por lo que su destino sería el balompié de Estados Unidos.



Le puede interesar: Creo que James Rodríguez aportará mucho al Bayern: Heynckes.



El volante colombiano, según esta versión, podría sustituir a Kaká en el Orlando City, luego de que el brasileño manifestara su deseo de regresar a vivir en Brasil y dejar tierras estadounidenses.



Pero ahí no para todo, pues ' Don Balón ' también asegura que James sonaría para llegar al New York City como reemplazo del español David Villa.



De concretarse, el fichaje de James se convertiría en el bombazo del mercado en la próxima temporada, en una transacción que tendría los ojos de los principales medios deportivos del planeta.



Por ahora, James espera tener continuidad en el Bayern Múnich de Jupp Heynckes y seguir demostrando todas sus capacidades, tanto en la Bundesliga como en la Champions.



Publicidad