James Rodríguez: otro colombiano que llega a la Premier League

James Rodríguez fue presentado como jugador del Everton de Inglaterra el pasado lunes. El fichaje del 10 de la selección marca un nombre más en la lista de los futbolistas colombianos que han militado en la máxima división del fútbol inglés.

Algunos de los nombres en la lista tuvieron un paso más exitoso que otros. A continuación, les presentamos aquellos jugadores que tuvieron un paso laureado por el fútbol inglés.

La historia de los colombianos en la Premier League se empezó a escribir en 1995 con la llegada de Faustino Asprilla al Newcastle United.

Con el club de las 'urracas', el Tino jugó un total de 48 partidos y anotó 18 goles. Su estadía fue desde el 1995 hasta 1997.

Hamilton Ricard fue el segundo colombiano en llegar a la Premier. Su paso de cuatro años por el Middlesbrough entre 1997 y 2001 dejó un total de 43 goles en 132 partidos.

Tal vez uno de los jugadores colombianos más recordados por los fanáticos ingleses es el delantero Juan Pablo Ángel. El delantero paisa jugó desde el 2001 a 2007 en el Aston Villa de Birmingham. Un goleador letal, Ángel anotó 72 goles en 205 partidos. Un promedio de 0.4 goles por partido.

Jhon Viáfara, campeón de Copa Libertadores con el Once Caldas en 2004, jugó en dos equipos de Inglaterra. De 2005 a 2006 militó en el Portsmouth y de 2007 a 2008 en el clásico rival de su primer equipo, el Southampton. En esta ocasión el jugador estuvo en la segunda división del país británico.

Uno de los jugadores colombianos que tuvo una estadía bastante longeva en la Premier fue el delantero Hugo Rodallega. El jugador militó en el Wigan Athletic desde 2008 a 2012, jugando 115 partidos y anotando 24 goles. Después fue jugador del Fulham FC desde 2012 a 2015. En el equipo londinense, disputó 80 partidos y anotó 20 goles.

Carlos 'La Roca' Sánchez, estuvo en la máxima división del fútbol británico en dos ocasiones. Su primera etapa fue con el Aston Villa entre 2014 y 2016, jugando 56 partidos. En su segunda oportunidad, militó en el West Ham entre 2018 y 2020, disputando 23 partidos. Esta etapa estuvo marcada por lesiones.

El actual arquero de la selección Colombia, David Ospina, militó en el Arsenal desde 2014 a 2018. Ospina llegó procedente del Niza de Francia tras una destacada actuación en el mundial de Brasil 2014. El arquero de Medellín disputó 75 partidos con los 'Gunners'.

Dávinson Sánchez, defensor central, actualmente milita en el Tottenham Hotspur desde 2017. El jugador ha disputado 117 partidos con los 'Spurs', e incluso ha llegado a una final de Champions League en 2019.

Yerry Mina, actual jugador del Everton, será compañero de James. El defensor central milita en el cuadro 'Toffee' desde el 2018. Llegó procedente del Barcelona tras el Mundial de Rusia donde fue el goleador de Colombia con 3 goles.

Otros colombianos en Premier League, que su paso no fue muy destacado fueron David González con el Manchester City, Leeds United, Barnsley FC y Brighton and Hove Albion Pablo Armero con el West Ham en 2014, Falcao García con el Manchester United en 2014 y Chelsea en 2015, Juan Guillermo Cuadrado con el Chelsea de 2014 a 2016, Víctor Ibarbo con Watford en 2015, Bernardo Espinoza con el Middlesbrough de 2016 a 2017, y Camilo Zúñiga con el Watford de 2016 a 2017.

Actualmente, en Inglaterra, además de James, Yerry y Dávinson, están Jefferson Lerma con el Bournemouth en la segunda división, José Izquierdo y Stiven Alzate con el Brighton.