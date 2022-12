James ‘sobra’ en el Real Madrid, según hinchas

En una encuesta, que tuvo más de 17 mil votos en el portal del diario Marca y que buscaba saber cuál jugador ya no debía hacer parte del plantel madridista, se eligió a James Rodríguez como la ficha que ‘sobra’ en el mediocampo del equipo dirigido por Zidane.



Ceballos, Llorente y Kovacic empataron con un 12% de los votos, mientras que Modric, Kroos y Asensio apenas llegaron a un 2% de los votos.



Dentro de los otros resultados de la encuentra, Casemiro e Isco lograron un 3%.



Por otra parte, según información del director deportivo de BLU Radio, Javier Hernández Bonnet, el futuro de James estaría en el fútbol alemán , con el Bayern Múnich dirigido por Carlo Ancelotti.



“James Rodríguez no se queda en Real Madrid. Está más cerca del Bayern Múnich que del Paris Saint Germain”, dijo Bonnet.



