Javier López intenta ir más allá de lo que es la ley del fútbol: David González

David González, portero de Independiente Medellín, pasó por los micrófonos de El Camerino de BLU Radio y habló del importante triunfo del equipo paisa el pasado sábado ante Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá, del caso David Ospina en la Premier y de la nueva expulsión de Javier López, defensor de Santa Fe, por un hecho violento en la cancha del Pascual Guerrero este domingo.

“Estamos contentos por el inicio del torneo, por el nivel que se demostró en el último partido (ante Millonarios) y esperemos seguir así”, indicó el portero del ‘poderoso’, que con el triunfo a domicilio le quitó un invicto de 25 fechas a Millonarios de no perder en condición de local.

“Todo el partido, desde que inició, Medellín tuvo más posesión, más oportunidades de gol, más personalidad para manejar el juego (…) La personalidad que se mostró habla de un gran trabajo y de un equipo que está para grandes cosas”, añadió.

El guardameta del DIM aseguró que el triunfo en Bogotá fue bien elaborado desde el banquillo, al mando de Octavio Zambrano, y bien gestionado por cada uno de los jugadores que tuvieron la posibilidad de actuar en la cancha de El Campín.

Caso David Ospina

González aseguró que en el caso de David Ospina en Inglaterra y en la Premier hay muchas cosas personales que él debe evaluar y pensar.

“Sabemos que David es el arquero de nuestra selección y queremos que tenga más minutos y que sea titular indiscutible en un club importante. Hay que ponerse en los zapatos de él y pensar que es un hombre maduro y que quiere buscar una estabilidad económica y familiar”, manifestó.

Caso Javier López

Frente a los recientes hechos de violencia dentro del terreno de juego de Javier López, defensor de Independiente Santa Fe, González aseguró que espera que en algún momento el fútbol colombiano llegue a un punto donde exista más caballerosidad y no hubiese tan mala intención.

“Javier tiene un historial largo y que conocemos todos. No he visto la jugada (codazo a Fernando Aristeguieta del América), pero lo primero que se me viene a la cabeza es que lo hizo con intención. Por la historia que tiene ya pienso que lo hizo intencionalmente, a lo mejor si lo veo voy a pensar distinto”, añadió.

“Lastimosamente él se ha acostumbrado a hacerlo de esa forma (jugar violentamente) y no es porque sea un jugador rudo (…) Siempre intenta ir un poco más allá de lo que es la ley del fútbol, de lo que es el juego limpio y, lastimosamente, eso hay que castigarlo”, precisó el portero del equipo de la capital antioqueña.

