Jefferson Martínez podría quedar como jugador libre por disputa Millonarios-Envigado

Luego de la polémica por el pase del portero Jefferson Martínez, quien terminó contrato con Millonarios mientras que Envigado insiste en que es futbolista de los bogotanos, el guardameta ve como posibilidad terminar como jugador libre.

En conversación con Blog Deportivo, el jugador explicó que ante no ver respuesta por parte de ningún equipo, actualmente se está entrenando de manera individual y personalizada.

Publicidad

Martínez terminó contrato con Millonarios el pasado 26 de junio, al mismo tiempo que Envigado insiste en que el portero es del cuadro albiazul. Desde Sabaneta, el jugador firmó contrato con el agente Alex Ríos, mismo empresario de Michael Rangel, y explicó que la opción que ve más viable es terminar dueño de su propio pase.

Lea también: Es mentira que decidí rechazar renovación con Millonarios: Jefferson Martínez

“Envigado dice que yo pertenezco a Millonarios, Millonarios dice que no pertenezco al club. Millonarios, a raíz de la no renovación que yo hice, dice que el contrato ya no es válido, ahí ya viene un problema legal que esperamos que se solucione rápido, porque el perjudicado soy yo, que no puedo fichar con ningún equipo”, explicó.

El guardameta insistió en que la situación de su contratación es un asunto directo entre Millonarios y Envigado, teniendo en cuenta que debe ser el equipo azul el que mantenga el contrato vigente pues se estipuló desde un principio que la opción de compra era obligatoria.

Publicidad

“Siempre manifesté lo que era realidad. Una de las posibilidades es hacer una solicitud para que el jugador quede libre. La libertad es una de las posibilidades, entonces ahí hay que hablar para que yo quede libre”, dijo.

Escuche aquí la entrevista completa en Blog Deportivo:

Publicidad