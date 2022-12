Johnnier Montaño recuerda cuando estuvo “a un paso” de fichar por Juventus

El futbolista colombiano Johnnier Montaño, mediocampista de Sport Boys Association de la segunda división peruana, habló en El Camerino sobre su adaptación al balompié inca y reveló el futuro profesional de su hermano Víctor Hugo Montaño, jugador del Al-Riffa de Baréin.



Johnnier recordó que en 1999, durante la Copa América en Paraguay, logró el récord de ser el jugador más joven en anotar un gol con la camiseta de la Selección Colombia.

Fue el 4 de julio de ese año en la ciudad de Luque, cuando la ‘tricolor’, entonces dirigida por el DT Javier Álvarez, se impuso 3-0 ante Argentina. El último tanto fue de Johnnier que, con apenas 16 años, bañó al experimentado arquero Germán Burgos de larga distancia para cerrar la victoria colombiana.

“Son buenos recuerdos que marcan muchísimo por cómo fueron las circunstancias para llegar. Venía de hacer un torneo espectacular en Toulon y gracias al apoyo también y el empujón que me dio el profe Luis Fernando Suárez, llegué a esa selección con tantos grandes jugadores”, dijo Montaño.

Explicó también que su mejor versión se vio cuando, “desafortunadamente, no había redes sociales ni nada, pero para mí fue en 2001 que estaba en Italia, a un paso de irme a Juventus, no se dio y creo que ahí me sentí súper cómodo y contento, en mi posición”.

Montaño también destacó su temporada 2010 en Perú cuando se le dio la oportunidad de irse a Turquía y se destacó en la Copa Libertadores con Alianza Lima.

