¿Juan Pablo Montoya estaba en Barranquilla por la Fórmula 1? Se vendría anuncio

A través de su cuenta de Instagram, Juan Pablo Montoya emocionó a todos al lucir una camiseta de un anuncio que se vendría para Barranquilla el 16 de agosto con la marca de un carro de carreras, lo cual llevó a que se generara expectativa si se trataba de la Fórmula 1, teniendo en cuenta el deseo del alcalde Char de llevar este evento a las calles de la capital del Atlántico.

Sin embargo, de acuerdo con información revelada por Gol Caracol y El Heraldo, la realidad es que esto estaría alejado a este anuncio y todo sería un evento comercial que se llevará a cabo el 16 de agosto en la capital del Atlántico y en el cual estará su hijo Sebastián Montoya, quien compite en la Fórmula 2, segunda división de esta máxima competencia de automovilismo.

En ese orden de ideas, por ahora, el circuito de la Fórmula 1 no llegará a Barranquilla, pese a las negociaciones que se han liderado encabeza del alcalde Alejandro Char para que esto algún día se haga realidad.

Fórmula 1 Foto: imagen de archivo, @F1 en X.

Barranquilla apunta a ser sede del automovilismo

Hace poco, el alcalde Alejandro Char aseguró que la ciudad trabaja en ser cada no solo de la Fórmula 1, sino de otros eventos alrededor del automovilismo, por eso, también trabajan en traer la IndyCar, la máxima categoría de automovilismo de monoplazas que se realiza en Estados Unidos.



“También estamos detrás de la IndyCar, esperamos que la IndyCar sea el próximo año y más adelante la Fórmula 1”, dijo. Además, por el momento no se ha llegado a un acuerdo concreto para que se dé la Fórmula 1 en la ciudad y la ciudad seguirá trabajando para que ese sueño se haga realidad, en donde mencionó que ha influido el conflicto entre Irán y Estados Unidos.