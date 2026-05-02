Gremio taxista en Barranquilla rechaza aumento de la gasolina anunciado por MinHacienda

Con las manos en la cabeza se mantienen los taxistas en Barranquilla, debido al nuevo aumento en el precio de la gasolina que fue anunciado por el Ministerio de Hacienda esta semana y que, según los conductores, agrava la crisis que viven tanto por las altas tarifas como por la baja demanda de servicios.

Así lo dio a entender el presidente de Asotax, Orlinson Villa, quien explica que un taxista en un día ordinario puede hacerse alrededor de 200.000 pesos al día, aunque para eso tendrá que gastar cerca de $85.000 en gasolina, es decir, casi el 50% de sus ganancias, sin tener en cuenta la realidad de los conductores que, al mismo tiempo, deben entregar un producido para los dueños de sus vehículos.

Para él, la guerra que se libra internacionalmente es solo una excusa del Gobierno y que la falta de demanda se está notando en la presentación de los vehículos, de los que dice que muchos están en un mal estado.

La gasolina también ha subido durante varios meses en Colombia Foto: Unsplash

“El Gobierno nos acaba de romper las piernas, teniendo ahora como excusa la guerra de Irán y Estados Unidos. Ya veníamos abusando del precio de la gasolina con respecto al ámbito internacional. Imagínate que un taxi hoy produce 200.000 pesos al día y para eso necesita gastar 85.000 pesos en gasolina. Así nadie en la industria sale adelante. No hay cómo estabilizar el gremio, no se puede realmente. Tampoco hay plata para comprar un carro de 120 millones de pesos o $100 millones. Si tú solo lo manejas y no eres el propietario, te quedan 40.000 pesos aproximadamente. Los días especiales para ti como conductor serían los 24 o 31 de diciembre, fechas disruptivas del año”, indicó a Blu Radio.



Villa advierte que, de seguir en aumentos, estarían en un riesgo alto de desaparecer. Además, suma como importante que la mayoría de trabajadores son de los estratos uno y dos, los más populares. “Te puedes imaginar cómo se reducen los ingresos de nosotros. Tenemos que meternos al Ministerio del Trabajo para que nos dé soluciones”, añadió.

Con este ajuste, el valor promedio de la gasolina pasará de $15.449 a $15.849 en Colombia.