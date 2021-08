Al atleta Anthony Zambrano, medallista olímpico en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 , le pidieron abandonar el estadio en plena entrevista con Mañana BLU.

El deportista, que se encontraba en la zona de premiación, donde recibió la medalla de plata, se disculpó con la audiencia que explicó que eran las reglas de la organización de los Juegos Olímpicos, de los que se despide con una medalla de plata.

"Estoy aquí en la premiación y me están levantando. Ya te llamo, disculpa la molestia. Aquí son muy correcto", dijo el deportista, mientras en inglés le decían: "Anthony, please, it's time to go, it's time to go" (Anthony, por favor, es tiempo de irse).

Este es el momento:

Zambrano recibió este viernes, 6 de agosto, la medalla de plata tras el segundo lugar en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio. El colombiano, de 26 años, con su actuación en las justas hizo historia para el atletismo colombiano.

En diálogo con BLU Radio, Zambrano reiteró su felicidad por el triunfo y se lo dedicó a su familia, amigos y al país.

Publicidad

“Me tiene emocionado porque cumplí mi sueño de ser medallista olímpico. Eso se lo prometí a mi madre. (…) Era una presión con mi país porque confiaban en mí”, dijo el atleta.

Escuche la entrevista completa: