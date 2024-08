Taxistas en París dicen que restricciones en Olímpicos han reducido 50 % sus ingresos

Ya se cumple una semana desde la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en París 2024, y se espera que a la capital francesa lleguen entre 10 y 15 millones de visitantes durante las justas.

Para garantizar la seguridad en París, se han implementado algunas restricciones para vehículos, cerca de ciertos sitios emblemáticos y de los lugares donde se llevan a cabo las competencias.

Además, algunos parisinos se encuentran en teletrabajo y es por eso que los conductores de taxi dicen que esta situación ha afectado sus ingresos.

“Es complicado entrar en ciertos sectores, no sabemos si necesitas código QR o sin código. Tenemos dificultad para acceder a zonas donde hay gente, donde hay mucha demanda, no nos dejan pasar”, señaló a Blu Radio uno de los conductores afectados.

La reducción en los ingresos de algunos conductores llegaría al 50 %. Además, algunos parisinos salieron por vacaciones, algo que también estaría afectando a los trabajadores.

“La situación no ha sido buena. Por el contrario, ha sido bastante mala, en esta estación de tren he tenido que esperar hasta 1 una por clientes y en el aeropuerto hasta 2 horas. Los locales además se fueron por estas fechas pues decían que debido a las restricciones no iban a poner ingresar a algunas zonas y prefirieron salir”, expresó otro conductor a Blu Radio.

Ante esta situación, en las últimas horas los conductores de taxi le solicitaron al Gobierno la creación de un fondo de compensación por las dificultades que han tenido en esta primera semana de Juegos Olímpicos.