Jugábamos a las 3:00 y nadie se murió: el sarcasmo del Pibe sobre hora de partidos

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama quiso poner fin a la polémica sobre el horario de los partidos en Barranquilla y otras ciudades con altas temperaturas en el país. El exjugador de la Selección Colombia aseguró de manera sarcástica que habrá que construir estadios con aire acondicionado.

“Ahora no podemos jugar a las 3:00 de la tarde, y nosotros porque jugábamos a esa hora… ¿y quién se murió? No saquemos excusas ni maricadas”, dijo en diálogo con Fox Sports.

Recientemente Acolfutpro solicitó a la Dimayor que no se disputen más encuentros antes de las 5:00 de la tarde, en las ciudades donde las temperaturas llegan a 35 grados centígrados, esto a propósito de lo que sucedió el 22 de julio cuando el jugador David Contreras tuvo que salir del campo al minuto 40 del primer tiempo tras sufrir un "golpe de calor".

“Yo no he visto que ningún jugador en la costa se haya muerto por jugar a las 3:00, o vamos a hacer estadio con aire acondicionado en la costa, no saquemos excusas que esto es fútbol”, enfatizó Valderrama sobre las temperaturas.

"NO SAQUEMOS EXCUSAS"#CentralFOX | 'El Pibe' Valderrama, fiel a su estilo, planteó sarcásticamente un estadio con aire acondicionado como respuesta a las críticas por jugar antes de 3 p.m. en Colombia. pic.twitter.com/BGKvio3NVV — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 14, 2019

