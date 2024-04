Comunidad protesta por el precio, hasta tres veces inferior, de sus predios para el Metro de la 80

Han pasado tres años y a la fecha, los habitantes de las zonas de influencia del Metro de la 80 siguen denunciando que el precio al que les comprarán sus predios, en su concepto y con base en un avalúo que contrataron, es tres veces inferior por metro cuadrado, motivo por el que harán una nueva manifestación este sábado.

Esto hace parte del proceso de adquisición de los más de 800 predios completos y parciales para el desarrollo de las 17 estaciones de esta obra, que desde ya ha traído varias dificultades para los habitantes.

La primera es la oferta por metro cuadrado, que oscila entre 1.909.000 pesos y 2.300.000 para el sector de San Germán, al lado del Éxito Robledo, lo que significa que las familias recibirían cerca de 200 millones de pesos, precio con el manifiestan no podrían comprar en otro lugar con iguales o mejores condiciones a las actuales. Así lo explicó Samuel Cano, que tiene una droguería en el sector de San Germán, justo donde construirán una de las estaciones.

"Lo hacen a través de una Lonja de Medellín y nosotros contratamos otra lonja con las más facultades o mejores que la que tiene la Lonja y nos da un avalúo por el orden de los 6 millones de pesos por metro cuadrado, o sea un desfase prácticamente de 4 millones de pesos", señaló Cano.

Cano explicó que durante la alcaldía de Daniel Quintero nunca fueron escuchados y que los funcionarios de Federico Gutiérrez los atendieron el pasado 9 de febrero, pero sin resultados positivos. El alcalde Federico Gutiérrez indicó que hay un atraso en la gestión predial de más de un año y que está buscando salidas jurídicas para dar soluciones justas a esta problemática.

"Es que no puede ser que si nosotros vamos a llevar un proyecto de desarrollo para las comunidades terminemos entonces afectando a las comunidades que han vivido ahí toda la vida. ¿Por qué? Aquí tiene que haber protección a moradores y yo le he pedido a mi equipo que me dé salidas legales para poder reconocer lo que valen realmente estas propiedades", aseguró el mandatario.

Respetamos el derecho a manifestarse que tienen los residentes y comerciantes de la zona de influencia del Metro de la 80, entiendo sus angustias y les reitero la disposición permanente al diálogo respetuoso y constructivo, siguiendo el debido proceso, para que sus inquietudes… pic.twitter.com/axkiHzAnCv — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 27, 2024

También reiteró que la falla estuvo desde que la EDU encargó a la Lonja Propiedad Raíz a que hiciera los avalúos, pero la sorpresa es que los valores han sido hasta tres veces por debajo de los precios de hoy, incluso, ha habido a familias que les han ofrecido hasta por debajo de su mismo avalúo catastral. Lo anterior contrasta con el avalúo que la misma comunidad contrató con Coralonjas.

Por lo pronto, esa concentración que anunciaron como pacífica iniciará en la Clínica Vida, en la Avenida 80#18A-140 a las 2:00 de la tarde y terminará en el Éxito de Robledo en la Avenida 80 #64 - 61.