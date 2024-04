¿Qué es la circuncisión, cirugía que le habrían hecho al asesino del urólogo en Medellín?

John Ferney Cano, quien asesinó al urólogo Juan Guillermo Aristizábal en una clínica de Medellín, escribió un libro en el que contó detalles de lo que había pasado con el médico y la motivación que encontró para cometer el atroz crimen.

"Para aquellos que vilmente fueron dañados por la circuncisión, los invito a compartir mi historia para que muchos otros sepan los riesgos a los que se enfrentan. Yo no lo sabía… No sabía que estaban haciendo una cirugía que no aliviaría absolutamente nada, que por el contrario agravaría mi situación", escribió el asesino.



¿Qué es la circuncisión?

La circuncisión es un procedimiento quirúrgico que consiste en la eliminación parcial o total del prepucio, el pliegue de piel que cubre la punta del pene. Se realiza por motivos religiosos, culturales o médicos.

Según detalle Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, se realiza por motivos religiosos, culturales o médicos. En algunas religiones, como el judaísmo y el islam, la circuncisión se considera un requisito religioso para los hombres.

Entre los motivos médicos la circuncisión puede reducir el riesgo de ciertas infecciones, como la fimosis, la parafimosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS). También puede facilitar la higiene del pene.

Publicidad

Riesgos de la circuncisión:



La circuncisión es un procedimiento quirúrgico y, por lo tanto, conlleva algunos riesgos, como sangrado, infección y dolor.

En raras ocasiones, pueden producirse complicaciones más graves, como daño a los nervios o al pene.

¿Qué escribió el asesino sobre su

circuncisión?

El extenso relato de John Ferney detalla que desde hacía nueve años venía sintiendo un dolor en la parte superior de su pene por lo que acudió desde hace tres al consultorio del urólogo Aristizábal, donde aseguró que este le practicó una cirugía que no necesitaba.

Cano escribió que cuando estuvo en revisión con el médico Aristizábal él le retrae el prepucio de su pene y agrega que tiene un hongo, "y que si me lo quiero quitar me tengo que hacer la circuncisión".

Publicidad

"Salgo de ese consultorio pensando el por qué yo no sabía eso de la balanitis, me había hecho esa maldita circuncisión por un tal hongo y no había salido en el resultado de patología, había estropeado mi pene con esa espantosa cirugía y no había aliviado absolutamente nada", escribió el hombre.

Incluso en ese libro tiene un capítulo dedicado al médico Juan Guillermo Aristizábal Vásquez a quien tildó de traidor.

Médico Juan Guillermo Aristizábal Archivo particular

Nueve días después del dramático episodio, Marcela Cano, hermana de John Ferneydecidió romper el silencio y contar la versión de los hechos a Blu Radio, pero esta vez del lado del victimario y el terror que vivía.

"Los que lo conocimos podemos dar fe de que nunca nos hubiera cruzado por la cabeza que fuera a hacer algo así. En algún momento, sí llegó a decir que: 'esta no se la paso', pero uno no pensaba que él con su forma de ser llegara a cometer algo así, no", relató.