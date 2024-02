Kevin Velo, campeón del Astara Golf Championship en Bogotá: "Al final se dio"

Historia se escribió este domingo, 11 de febrero, en el Country Club de Bogotá con el final del Astara Golf Championship 2024. Esta edición dejó grandes emociones para los amantes del golf , que además tuvo un campeón: el estadounidense Kevin Melo que se impuso ante los demás con 72 hoyos en 261 golpes (-22).

“Fue una semana de mucha paciencia. Jugué muy bien y al final gané, pero para mí fue una semana muy importante para aprender, trabajamos duro. Mi caddie me dijo que tenía que hacer birdie en el hoyo final, confié en él y al final se dio. Pegué un segundo tiro muy difícil y me quedé con una buena chance”, dijo Velo tras obtener este título en la capital del país.

El Astara Golf Championship presentado por Mastercard culminó con gran éxito su edición 2024 en Colombia, consolidándose como el mejor evento de golf del año en el país. El torneo, que contó con la participación de 156 jugadores se llevó a cabo en el Country Club de Bogotá.

“Me encanta jugar en Bogotá, la gente, la comida, me siento muy cómodo acá, no sé por qué pero me encanta aquí”, puntualizó el campeón en la obtención del título.

Por otro lado, el golf de Colombia no tuvo su mejor registro y quedó muy atrás de Velo en la clasificatoria general; por ejemplo Ricardo Celia, el único colombiano que superó el corte en el Astara Golf Championship tuvo una despedida amarga del torneo al finalizar en el puesto 32 empatado. No pudo mantener el ritmo y terminó con una tarjeta de 72 golpes (+1).

Con 14 ediciones a sus espaldas, este campeonato se ha consolidado como la cita golfística por excelencia en Colombia. Cada año, reúne a los mejores jugadores del país y del mundo, brindando un espectáculo de primer nivel a los aficionados.